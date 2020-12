Gobierno analiza vuelos desde el Reino Unido por nueva variante de COVID-19: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que la Secretaría de Salud analizará el caso de la nueva variante de COVID-19 en Reino Unido y se examinará el tema de los vuelos desde ese país.

“Lo vamos analizar, hoy se trató en la reunión del gabinete, lo plantearon el secretario de Salud (Jorge Alcocer Varela) y el subsecretario (Hugo López-Gatell) y se acordó que hoy en la noche, que tenemos la reunión de salud, se va analizar el caso, mañana que es el día que se destina a informar sobre la pandemia se va a dar un informe sobre la postura de México”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El presidente López Obrador explicó que se habla de una nueva cepa, pero que según los médicos no es eso, sino una variante del COVID-19.

Agregó que algunos países han comenzado a tomar medidas, pero los especialistas en México recomiendan esperar a que se haga el análisis para no actuar políticamente sin tener elementos técnicos de los expertos.

López Obrador añadió que algunos países ya están cerrando sus aeropuertos a los vuelos de Reino Unido, pero México no hará lo mismo sin hacer un análisis.

“No vamos hacer nosotros lo mismo, no es así, para eso hay especialistas que son los que saben sí son medidas adecuadas para no producir alarma y que no tenga sentido, no se debe actuar en estos casos políticamente”, puntualizó.

Reiteró que hoy se analiza el caso y la Secretaría de Salud tomará decisiones.

Con 1.320.545 contagios y 118.202 fallecidos, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la covid-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...