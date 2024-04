“No les daría ni 10 centavos”, asegura Trump sobre propuesta migratoria de AMLO

Trump insistió en su propuesta del muro e hizo énfasis en que lo que hizo López Obrador fue una “falta de respeto” y que eso no ocurriría si él estuviera en la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que no daría “ni 10 centavos” a México para atender las causas de la migración, ante las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el país norteamericano debería invertir 20 mil millones de dólares para el desarrollo de Latinoamérica como parte de una estrategia para frenar la migración.

Es muy simple: es falta de respeto por el presidente. Nunca me dirían algo así a mí. Quiere 10 mil millones al año. México acaba de pedir 10 mil millones al año (sic.). Conmigo no lo pedirían. No les daría ni 10 centavos”, aseguró Trump en el programa Fox & Friends.