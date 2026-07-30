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MUNDO

EE.UU. lanza ataques contra Irán en respuesta a intentos de ofensiva contra sus tropas

By Agencias
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Brad Cooper, del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), habla durante una conferencia de prensa en Tampa, Florida, EE.UU., el 5 de marzo de 2026. EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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jueves, julio 30, 2026

Los bombardeos fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una “respuesta poderosa” a las acciones iraníes

Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los bombardeos comenzaron a las 20:00 horas y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una “respuesta poderosa” a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región.

Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación corresponde a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes.

Acerca de ese ataque específico, las fuerzas armadas estadounidenses lo calificaron como “sorpresivo”, pero aseguraron que cada uno de los misiles fue interceptado a tiempo.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump había prometido responder con contundencia al intento fallido de Teherán de sorprender a las tropas estadounidenses en la región.

Este nuevo ataque anunciado por el CENTCOM se suma a una serie de agresiones que han reactivado la tensión en Oriente Medio, pese a que el mismo Trump había dicho que el fuego sería suspendido mientras mantenían conversaciones con la República Islámica.

Con información de EFE.

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