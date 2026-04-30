Rocha Moya se habría reunido con “Los Chapitos” incluso antes de la elección de 2021

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de haber establecido un acuerdo directo con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” para facilitar sus operaciones de narcotráfico a cambio de apoyo político y electoral.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el morenista Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal —incluidos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— desde antes de su elección en 2021, en las que presuntamente se comprometió a permitir el funcionamiento del cártel en la entidad

Apoyo electoral a cambio de protección

El documento señala que, durante el proceso electoral de 2021, el grupo criminal intervino activamente para favorecer la candidatura de Rocha Moya. Entre las acciones documentadas se encuentran el robo de urnas y boletas de la oposición. Secuestro e intimidación de candidatos opositores y amenazas a votantes para influir en el resultado electoral.

A cambio de este respaldo, una vez que ganó la gubernatura, el morenista habría prometido integrar en su administración a funcionarios alineados con los intereses del grupo criminal y garantizar condiciones de operación sin interferencias.

Una vez en el cargo, la acusación de las autoridades estadounidenses sostiene que Rocha Moya permitió que el cártel consolidara su influencia sobre instituciones clave de seguridad en Sinaloa.

Así, Rocha Moya habría facilitado la designación de funcionarios afines al Cártel de Sinaloa en corporaciones policiacas y áreas estratégicas.

Permitió que autoridades estatales y municipales actuaran en beneficio del grupo criminal; toleró que integrantes del cártel operaran con impunidad en distintas regiones del estado, y tuvo acuerdos con líderes criminales

El expediente detalla que, incluso después de asumir la gubernatura, Rocha Moya habría sostenido encuentros con líderes de “Los Chapitos”, en los que se discutieron mecanismos de colaboración.

En dichas reuniones —custodiadas por hombres armados del cártel— se habrían definido acuerdos para mantener el control del grupo sobre corporaciones de seguridad y garantizar la continuidad de sus operaciones de tráfico de drogas.

Como resultado de estos acuerdos, el Departamento de Justicia asegura que el Cártel de Sinaloa obtuvo la protección frente a investigaciones y operativos, acceso a información sensible de autoridades y libertad para transportar y distribuir narcóticos sin intervención estatal.

De esa forma, el Cártel de Sinaloa logró el tráfico continuo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde Sinaloa.

Los delitos que le imputan al actual gobernador y otros funcionarios y exfuncionarios:

Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras

Los agravantes que idéntica la Fiscalía de Justicia norteamericana se encuentran:

Asociación delictuosa para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a los Estados Unidos.

Han protegido a líderes del Cártel de Sinaloa contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales

Proporcionar información sensible del orden público y militar

Ordenar la protección de cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito a los Estados Unidos

Permitir actos de violencia brutal con el narcotráfico sin tener

Con información de Latin Us