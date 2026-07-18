¡Festival de goles en Miami! Inglaterra ruge ante Francia y se queda con el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra conquistó el tercer lugar del Mundial 2026 al vencer por marcador de 6-4 a Francia en el Estadio Miami el sábado 18 de julio.

En uno de los mejores duelos del Mundial 2026, la escuadra de los Tres Leones sentenciaron el partido desde la primera mitad con un 4-0, sin embargo Francia reaccionó en la segunda mitad pero no fue suficiente para alcanzar en el marcador.

Kylian Mbappé anotó un doblete para llegar a 10 goles en la justa mundialista de Norteamérica, distanciándose del astro argentino Lionel Messi, quien tiene ocho tantos pero que jugará la final del Mundial 2026 ante España.

El marcador se abrió al minuto 3 gracias a una genialidad de Declan Rice. El mediocampista inglés aprovechó una desatención defensiva en la salida de Les Bleus y, sin pensarlo dos veces, sacó un zapatazo potente y colocado desde larga distancia que dejó sin posibilidades al guardameta Mike Maignan, decretando el 1-0.

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Inglaterra extendió su ventaja al minuto 18 por la vía aérea mediante Ezri Konsa. El propio Declan Rice ejecutó de manera magistral un tiro de esquina al corazón del área, donde el defensor central se impuso a la marca francesa y metió un cabezazo sólido para mandar guardar el balón a las redes para el 2-0.

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El tercer golpe de la escuadra británica llegó al minuto 37 en los botines de Bukayo Saka. El atacante del Arsenal se encontró con la de esférica y definió con frialdad para poner el 3-0 en la pizarra.

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Justo antes del descanso, al minuto 45+1, Bukayo Saka firmó su doblete. Tras un pase filtrado desde el mediocampo por cortesía de Eberechi Eze, el extremo inglés controló con velocidad, se internó en el área penal y cruzó su disparo por abajo ante un Maignan totalmente superado opara un humillante 4-0 antes del descanso.

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Francia reaccionó en el arranque de la segunda mitad, al minuto 48, gracias a su gran figura Kylian Mbappé. Con el orgullo herido, el capitán de Les Bleus sacó un remate colocado que batió a Dean Henderson, un tanto que no solo daba esperanzas de remontada, sino que lo consolidaba en la cima de la Bota de Oro del Mundial 2026.

🔥 ¡OLISE ASISTE Y MBAPPÉ DESCUENTA! 🇫🇷⚽ ¿Será demasiado tarde o todavía hay esperanza para Francia? 👀 Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

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La presión gala surtió efecto al minuto 54 con la anotación del ingresado Bradley Barcola. El joven extremo aprovechó el desconcierto de la defensa inglesa para empujar el esférico con total tranquilidad frente al marco para recortar la distancia a un emocionante 4-2.

🔥 ¡BARCOLA RECORTA DISTANCIAS! 🇫🇷⚽ Francia ya está 2-4… ¿LES ALCANZARÁ PARA EL MILAGRO? 😱 Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

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El partido se puso al rojo vivo al minuto 66 cuando Kylian Mbappé firmó su segundo gol de la tarde para meter a Francia de lleno en la pelea por el empate.

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Cuando el momento anímico le pertenecía por completo a los franceses, una pena máxima al minuto 87 calmó las aguas para los dirigidos por Thomas Tuchel. Bukayo Saka asumió la responsabilidad desde los once pasos y cobró con maestría para engañar por completo al arquero, completando así su hat-trick personal y poniendo una ventaja tranquilizadora de 5-3.

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Los franceses volvieron a descontar en el tiempo de compensación, específicamente al minuto 90+5. Tras un desborde por la banda, el atacante Ousmane Dembélé apareció dentro del área para rematar colocado y mandar el balón al fondo de la red, devolviendo la dosis de drama con un cardíaco 5-4.

🔥 ¡DEMBÉLÉ MANTIENE VIVA LA ESPERANZA! 🇫🇷⚽ Con el 4-5, Francia se niega a rendirse Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

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La última palabra de este épico guion la tuvo Inglaterra al minuto 90+8 por medio de Jude Bellingham. Con una Francia volcada por completo al ataque, el mediocampista del Real Madrid aprovechó un contragolpe letal con para definir el 6-4 definitivo, desatando la euforia británica y sentenciar el tercer lugar del Mundial 2026.

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Con información de López-Dóriga Digital