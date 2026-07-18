Mbappé le ‘arrebata’ a Messi el trono de máximo goleador en la historia de los Mundiales; es el primero en marcar 10 tantos desde México 70′

Con su doblete ante Inglaterra, el francés llegó a 22 anotaciones en tres Copas del Mundo, superando por una al argentino, quien mañana va por la doble corona.

Kylian Mbappé se convirtió este sábado en el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Con su doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar (4-6), el francés llegó a 22 anotaciones en tres Mundiales, superando por una al argentino, quien mañana va por la doble corona.

«Honestamente me gustaría no ser el máximo anotador (de los Mundiales) y jugar el partido de mañana (la Final)», dijo Mbappé en zona mixta.

PRIMERO EN MARCAR 10 EN 56 AÑOS

El ’10’ de los Bleus es el primer jugador en marcar 10 anotaciones en una justa ecuménica del balompié desde que lo hiciera el alemán Gerd Müller en México 1970.

A los 27 años, Mbappé suma 22 dianas en mismo número de partidos mundialistas: a la decena del 2026 se suman cuatro dianas en Rusia 2018 en la que los franceses se coronaron, así como ocho en Qatar 2022, incluidas tres en la Final ante Argentina.