Partidos de 16vos de final del Mundial 2026 confirmados

El Mundial 2026 entra en su terreno más emocionante: la inédita ronda de 16vos de final.

Hasta el la noche del sábado 27 de junio, ya hay catorce partidos confirmados en esta nueva fase de la justa mundialista de Norteamérica

La FIFA ya hizo oficial en su página web los siguientes emparejamientos de 16vos de final en el Mundial 2026 (los horarios son en tiempo del Centro de México):

Sudáfrica vs. Canadá Domingo 28 de junio. 13:00 h. Estadio Los Ángeles, California.

Brasil vs Japón Lunes 29 de junio. 11:00 h. Estadio de Houston. Texas.

Alemania vs Paraguay Lunes 19 de junio. 14:30 h. Estadio de Boston, Massachusetts.

Países Bajos vs Marruecos Lunes 29 de junio. 19:00 h. Estadio Monterrey, Nuevo León.

Costa de Marfil vs Noruega. Martes 30 de junio. 11:00 h. Estadio de Dallas, Texas.

Francia vs Suecia Martes 30 de junio. 15:00 h. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

México vs Ecuador Martes 30 de junio. 19:00 h, Estadio de la Ciudad de México.

Inglaterra vs República Democrática del Congo Miércoles 1 de julio. 10:00h. Estadio de Atlanta.

Bélgica vs Senegal. Miércoles 1 de julio. 14:00 h. Estadio de Seattle, Washington.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Miércoles 1 de julio. 18:00 h Estadio de la Bahía de San Francisco.

Portugal vs Croacia. Jueves 2 de julio. 17:00 h. Estadio de Toronto.

Australia vs Egipto Viernes 3 de julio. 12:00 h. Estadio de Dallas.

Argentina vs Cabo Verde Viernes 3 de julio. 16:00 h. Estadio de Miami.

Colombia vs Ghana. Viernes 3 de julio. 19:30 h. Estadio de Kansas City.



La ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo EE..UU.-México-Canadá 2026 se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.

Con información de López-Dóriga Digital