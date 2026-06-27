Colombia frena a la Portugal de Cristiano Ronaldo y se queda con el Grupo K del Mundial

Este sábado 27 de junio se definió la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial 2026, dejando a Colombia como líder invicta del sector.

En el Estadio Miami, colombianos y portugueses protagonizaron un intenso duelo que terminó empetado 0-0, en uno de los mejors partidos del Mundial, mientras que en Atlanta, la República Democrática del Congo se llevó la victoria por ,arcador de 3-1 a Uzbekistán.

Minuto a Minuto:

Min. 16: ¡Atajadón de Diogo Costa! Jhon Arias armó una gran jugada individual en la media cancha y asistió a Jhon Córdoba. El delantero colombiano ingresó al área por potencia física y sacó un remate cruzado raso que el arquero luso atajó de forma espectacular.

[¡ATAJADÓN DE COSTA! ¡SE SALVA PORTUGAL! 🔥 ¡Salvada del arquero portugués! 📺🤝Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/fXV3eJeGTn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 27, 2026

Min. 9 : ¡GOOOOOL DE UZBEKISTÁN! El delantero y capitán Eldor Shomurodov adelantó sorpresivamente al conjunto asiático con un golazo, dejando sin opciones al arquero Mpasi. RD del Congo 0-1 Uzbekistán.

🚨🇺🇿 ¡AHORA SÍ, GOOOOOOL! SHOMURODOV firma un auténtico GOLAZO y esta vez no hay fuera de juego que lo detenga 💥🔥 📺🤝 Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/pfqolneMFL — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 27, 2026

Los colombianos reclamaron un penal por un jalón a John Córdoba.

¡ALERTA DE POLÉMICA! 🚨 Se pedía penalti a favor de Colombia ¿Qué dice el público? 📺🤝Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/5R59vTDISK — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

Min. 38: ¡Atajadón de Camilo Vargas! Bruno Fernández tuvo el primero, pero el portero colombiano impidió el tanto portugués.

¡ATAJADÓN DE DON CAMILO VARGAS! 🔥 ¡Estás locoooo! ¡Evitaaa el goool! 📺🤝Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/zRrRYkNUcL — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

Min. 68: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO!. Yoanne Wissa empata el marcador desde el punto penal. RD del Congo 1-1 Uzbekistán.

🇨🇩⚽ ¡AHORA SÍ, GOOOOOOL DEL CONGO! Wissa toma el balón, no tiembla y la manda al fondo desde los 11 pasos 🎯🥶 📺🤝 Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/JjhVqOtAJz — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

Min. 78: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO! Fiston Mayele hace el segundo para la escuadra africana. RD del Congo 2-1 Uzbekistán.

🔥🇨🇩 ¡MAYELEEEEE! Cuando más lo necesitaban, sacó un GOLAZO para consumar la REMONTADA 😮‍💨💥 📺🤝 Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/wVcefgoXte — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

Min. 90+1: El árbitro anuló un gol al colombiano Davinson Sánchez por un milimétrico fuera de lugar, tras revisión del VAR. Colombia 0-0 Portugal.

[[ContentDescript¡ANULAN EL GOL DE COLOMBIA! ¡FUERA DE JUEGO! ❎ Echan para atrás el gol de Sánchez Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/huZqN4Gi0H — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

Min. 90+2: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO! Wissa concreta su dobleete en Atlanta este sábado 27 de junio. RD del Congo 3-1 Uzbekistán.

🔥⚽ ¡OBRA DE ARTE! WISSA firma un GOLAZO de los que se ven una y otra vez ¡QUÉ LOCURA! 👏😮‍💨 📺🤝 Disfruta de 2 partidos al mismo tiempo con la Multiview y tu Pase Mundial 🏆#ConViXVeoDoble #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/AmlwifTUp5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

¿Cómo quedó el Grupo K del Mundial 2026?

Colombia asegura el liderato definitivo del Grupo K con siete puntos.

Portugal avanzó a 16vos como segundo con cinco unidades.

RD Congo llegó a 4 puntos y se posiciona para buscar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

Uzbekistán se fue del torneo con cero puntos.

Con información de López-Dóriga Digital