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Mundial

Colombia frena a la Portugal de Cristiano Ronaldo y se queda con el Grupo K del Mundial

By Agencias
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GR7153. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Richard Ríos (i) de Colombia disputa el balón con Cristiano Ronaldo de Portugal este sábado, durante un partido del grupo K en el Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Portugal en el estadio Hard Rock de Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Estevez
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domingo, junio 28, 2026

En el Grupo K del Mundial 2026, todas las miradas estuvieron en el duelo entre Colombia y Portugal en el Estadio de Miami

Este sábado 27 de junio se definió la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial 2026, dejando a Colombia como líder invicta del sector.

En el Estadio Miami, colombianos y portugueses protagonizaron un intenso duelo que terminó empetado 0-0, en uno de los mejors partidos del Mundial, mientras que en Atlanta, la República Democrática del Congo se llevó la victoria por ,arcador de 3-1 a Uzbekistán.

Minuto a Minuto:

Min. 16: ¡Atajadón de Diogo Costa! Jhon Arias armó una gran jugada individual en la media cancha y asistió a Jhon Córdoba. El delantero colombiano ingresó al área por potencia física y sacó un remate cruzado raso que el arquero luso atajó de forma espectacular.

Min. 9 : ¡GOOOOOL DE UZBEKISTÁN! El delantero y capitán Eldor Shomurodov adelantó sorpresivamente al conjunto asiático con un golazo, dejando sin opciones al arquero Mpasi. RD del Congo 0-1 Uzbekistán.

Los colombianos reclamaron un penal por un jalón a John Córdoba.

Min. 38: ¡Atajadón de Camilo Vargas! Bruno Fernández tuvo el primero, pero el portero colombiano impidió el tanto portugués.

Min. 68: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO!. Yoanne Wissa empata el marcador desde el punto penal. RD del Congo 1-1 Uzbekistán.

Min. 78: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO! Fiston Mayele hace el segundo para la escuadra africana. RD del Congo 2-1 Uzbekistán.

Min. 90+1: El árbitro anuló un gol al colombiano Davinson Sánchez por un milimétrico fuera de lugar, tras revisión del VAR. Colombia 0-0 Portugal.

Min. 90+2: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO! Wissa concreta su dobleete en Atlanta este sábado 27 de junio. RD del Congo 3-1 Uzbekistán.

¿Cómo quedó el Grupo K del Mundial 2026?

  • Colombia asegura el liderato definitivo del Grupo K con siete puntos.
  • Portugal avanzó a 16vos como segundo con cinco unidades.
  • RD Congo llegó a 4 puntos y se posiciona para buscar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.
  • Uzbekistán se fue del torneo con cero puntos.

Con información de López-Dóriga Digital

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