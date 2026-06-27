Colombia frena a la Portugal de Cristiano Ronaldo y se queda con el Grupo K del Mundial

En el Grupo K del Mundial 2026, todas las miradas estuvieron en el duelo entre Colombia y Portugal en el Estadio de Miami
Este sábado 27 de junio se definió la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial 2026, dejando a Colombia como líder invicta del sector.
En el Estadio Miami, colombianos y portugueses protagonizaron un intenso duelo que terminó empetado 0-0, en uno de los mejors partidos del Mundial, mientras que en Atlanta, la República Democrática del Congo se llevó la victoria por ,arcador de 3-1 a Uzbekistán.
Minuto a Minuto:
Min. 16: ¡Atajadón de Diogo Costa! Jhon Arias armó una gran jugada individual en la media cancha y asistió a Jhon Córdoba. El delantero colombiano ingresó al área por potencia física y sacó un remate cruzado raso que el arquero luso atajó de forma espectacular.
[¡ATAJADÓN DE COSTA! ¡SE SALVA PORTUGAL! 🔥
¡Salvada del arquero portugués!
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Min. 9 : ¡GOOOOOL DE UZBEKISTÁN! El delantero y capitán Eldor Shomurodov adelantó sorpresivamente al conjunto asiático con un golazo, dejando sin opciones al arquero Mpasi. RD del Congo 0-1 Uzbekistán.
🚨🇺🇿 ¡AHORA SÍ, GOOOOOOL! SHOMURODOV firma un auténtico GOLAZO y esta vez no hay fuera de juego que lo detenga 💥🔥
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Los colombianos reclamaron un penal por un jalón a John Córdoba.
¡ALERTA DE POLÉMICA! 🚨
Se pedía penalti a favor de Colombia ¿Qué dice el público?
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Min. 38: ¡Atajadón de Camilo Vargas! Bruno Fernández tuvo el primero, pero el portero colombiano impidió el tanto portugués.
¡ATAJADÓN DE DON CAMILO VARGAS! 🔥
¡Estás locoooo! ¡Evitaaa el goool!
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Min. 68: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO!. Yoanne Wissa empata el marcador desde el punto penal. RD del Congo 1-1 Uzbekistán.
🇨🇩⚽ ¡AHORA SÍ, GOOOOOOL DEL CONGO! Wissa toma el balón, no tiembla y la manda al fondo desde los 11 pasos 🎯🥶
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Min. 78: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO! Fiston Mayele hace el segundo para la escuadra africana. RD del Congo 2-1 Uzbekistán.
🔥🇨🇩 ¡MAYELEEEEE! Cuando más lo necesitaban, sacó un GOLAZO para consumar la REMONTADA 😮💨💥
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Min. 90+1: El árbitro anuló un gol al colombiano Davinson Sánchez por un milimétrico fuera de lugar, tras revisión del VAR. Colombia 0-0 Portugal.
[[ContentDescript¡ANULAN EL GOL DE COLOMBIA! ¡FUERA DE JUEGO! ❎
Echan para atrás el gol de Sánchez
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Min. 90+2: ¡GOOOOOOL DE RD DEL CONGO! Wissa concreta su dobleete en Atlanta este sábado 27 de junio. RD del Congo 3-1 Uzbekistán.
🔥⚽ ¡OBRA DE ARTE! WISSA firma un GOLAZO de los que se ven una y otra vez ¡QUÉ LOCURA! 👏😮💨
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¿Cómo quedó el Grupo K del Mundial 2026?
- Colombia asegura el liderato definitivo del Grupo K con siete puntos.
- Portugal avanzó a 16vos como segundo con cinco unidades.
- RD Congo llegó a 4 puntos y se posiciona para buscar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.
- Uzbekistán se fue del torneo con cero puntos.
Con información de López-Dóriga Digital