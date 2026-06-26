Francia asusta al miedo: golea a Noruega con triplete de Dembélé y avanza con paso perfecto a Dieciseisavos de Final

Noruega desestimó el partido por el liderato del Grupo I y su técnico decidió usar a un equipo de suplentes que fue superado 4-1 por la poderosa Francia, que cerró con paso perfecto (tres victorias) la primera etapa del Mundial 2026.

El esperado duelo Kylian Mbappé contra Erling Haaland no se presentó, pues el goleador vikingo se quedó en la banca, en tanto el futbolista de los galos sí fue titular, pero esta vez no consiguió anotar.

Ousmane Dembélé se robó el show con definiciones exquisitas de izquierda y derecha para firmar su triplete a los minutos 7’, 20’ y 32’.

Thelo Aasgaard (21′) puso el 2-1 parcial e incluso en el arranque del segundo tiempo Noruega pudo colocarse 3-2, pero Larsen falló un penalti tras cobrar con suavidad y sin dirección.

Ya en la compensación (94’) Doué, con un cabezazo, se sumó a la fiesta y puso cifras definitivas con el 4-1.

Pese a la derrota, Noruega también clasificó a Dieciseisavos de Final como segundo del sector I.

Con información de Latin Us