¿Quiénes están clasificados a 16vos de final del Mundial 2026?

Con el fin de la segunda jornada en la Fase de Grupos del Mundial 2026, el cuadro de la ronda de 16vos de final ya comenzó a configurarse.

Tras los resultados registrados hasta este martes 23 de junio, siete selecciones han asegurado de manera matemática su presencia en la primera etapa de eliminación directa de la justa mundialista de Norteamérica.

Bajo el nuevo formato de la competencia, el cual expandió el número de participantes a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, los cupos para la ronda de 16vos en el Mundial 2026 se otorgan a los dos primeros lugares de cada grupo, acompañados por los ocho mejores terceros lugares.

Estas son las selecciones clasificadas a la ronda de 16vos de :

México (Grupo A): Se convirtió en la primera clasificada tras conseguir victorias consecutivas frente a Sudáfrica y Corea del Sur (1-0). Debido a los criterios de desempate por enfrentamiento directo, el combinado mexicano tiene garantizado el liderato de su grupo sin importar el resultado de su tercer encuentro ante República Checa. Estados Unidos (Grupo D): El conjunto estadounidense también selló su boleto a 16vos luego de derrotar 2-0 a Australia en su segundo compromiso. La posterior victoria de Paraguay sobre Turquía en la misma jornada ratificó matemáticamente a los estadounidenses como líderes definitivos del Grupo D. Alemania (Grupo E): El equipo dirigido por Julian Nagelsmann amarró su pase a la ronda de eliminación directa este sábado tras imponerse por 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, sumando su segundo triunfo consecutivo tras la goleada de 7-1 a Curazao en su debut. Argentina (Grupo J): Con la victoria por 2-0 ante Austria, con un doblete histórico de Lionel Messi que lo sitúa como máximo goleador en Mundiales, llegó a los seis puntos en su sector y amarró su lugar en la siguiente ronda. Francia (Grupo I): Aseguró su pase en su sector tras vencer 3-0 a Irak en Filadelfia en un partido demorado por tormenta eléctrica), llegando a un paso perfecto de seis puntos. Noruega (Grupo I): Amarró su boleto el lunes 22 de junio tras la victoria 3-2 ante Senegal en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Colombia (Grupo K): Suma seis puntos en dos jornada tras ganarle a Uzbekistán (3-1) y a la República Democrática del Congo (1-0) en el Estadio Guadalajara.

Con información de López-Dóriga Digital