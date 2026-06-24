Grupo K Mundial 2026: Colombia vence a RD del Congo y consigue su boleto a 16vos de final

Colombia venció 1-0 a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara ek martes 23 de junio, resultado que le permite asegurar matemáticamente su clasificación en el Grupo K a los 16vos de final del Mundial 2026.

Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio la clasificación anticipada a la siguiente ronda como líder provisional del sector a falta de una jornada en la justa de Norteamérica.

Colombia fue el único equipo en la cancha en los primeros 25 minutos, en los que estuvo cerca de tomar ventaja con un cabezazo del mismo Muñoz, un disparo desde atrás de James Rodríguez y un golpe de derecha de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia.

Con llegadas por las bandas y gran labor de desgaste, los colombianos merodearon el área y acosaron al guardameta Lionel Mpasi, con buenas atajadas.

Los congoleños se ordenaron mejor después de la pausa de hidratación, en tanto los colombianos fueron de más a menos. Sufrieron el desgaste, sus ataques perdieron armonía y ya no crearon peligro.

Colombia salió con líneas adelantadas en busca de goles. Estuvo cerca de tomar ventaja en el minuto 50 con un zurdazo de Díaz, detenido por Mpasi. Su remate quedó en el área y Jhon Arias remató por fuera.

Los africanos tomaron confianza, acabaron con la superioridad colombiana en mitad de la cancha y por momentos se acercaron al área defendida por el portero Camilo Vargas.

Cuando mejor se veía Congo, por fin Colombia anotó el gol. Muñoz apareció por la banda derecha, se hizo de una pelota desviada y de zurda la metió en el arco, el 1-0.

Congo se fue por el empate, creó peligro y en el 90+1 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

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Con el resultado, Colombia se ubicó en el primer lugar del Grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con cuatro, la RD Congo con uno y Uzbekistán sin sumar.

El 27 de junio, en la última jornada del grupo, Colombia enfrentará a Portugal en Miami y la República Democrática del Congo a Uzbekistán en Atlanta.

Con información de EFE y López-Dóriga Digital