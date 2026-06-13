¡La primera sorpresa! Qatar le arranca un empate en la compensación a Suiza y suma su primer punto en Mundiales

Cuando parecía que Qatar se llevaba una derrota más en Mundiales, Boualem Khoukhi apareció en el área rival para decretar el 1-1 ante Suiza y con eso decretar el primer punto en la historia de los Mundiales para la nación asiática.

Es cierto que la selección europea fue amplia dominadora en el cotejo, tuvo varias oportunidades ante el arco rival, pero la gran actuación del portero Mahmud Abunada, quien se lució con sendas atajadas, impidió que el marcador se incrementara.

A pesar de que el guardameta fue la figura, fue una falta suya dentro del área en la que se llevó un golpe en la cara, terminó abriendo el marcador luego de que el goleador Breel Embolo acertara con un disparo pegado al poste derecho para el 1-0 al 17’.

¡GOOOOL DE SUIZA! ¡CAYÓ EL PRIMERO! ⚽💥 ¡Penal para Suiza! No marcan un fuera de juego previo y ponen el primer gol en el partido #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/RBBkAwyOu2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

La acción no estuvo exenta de polémica, sobre todo porque parecía que en la jugada previa a la falta del penalti hubo un fuera de lugar de Suiza; sin embargo, la FIFA no mandó en ningún momento la repetición en el semiautomático y la determinación terminó siendo avalada por los árbitros mexicanos Guillermo Pacheco y Erick Miranda, a cargo del VAR.

Después apareció el show de atajadas de Abunada. Se lució ante los embates de Embrolo, Rubén Vargas, Granit Xhaka, pero sobre todo de Dan Ndoye, quien no anduvo fino, tuvo un total de cinco remates dentro del área, pero no pudo darles dirección de arco.

A Suiza le faltó cerrar el partido, dejó viva a la selección qatarí, que estuvo cerca de igualar el marcador a través de un par de contragolpes, aunque las malas decisiones en el último tercio terminar por impedirlo.

Ya en el tiempo de compensación, Boualem Khoukhi remató con potencia de cabeza un centro medido desde la banda izquierda para superar en el salto a su marcador y lograr su primer punto en una Copa del Mundo al 90+5’.

¡GOOOOL DE CATAR! ¡GOOOL DE CATAR EN EL AGREGADO! 🇶🇦⚽😭 Catar acaba de hacer historia. ¡Suman su primer punto en un Mundial! #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/SRChtSUSrk — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 13, 2026

Con información deLatin Us