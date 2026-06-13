Grupo C Mundial 2026: Brasil y Marruecos firman vibrante empate en Nueva York/Nueva Jersey

Las selecciones de Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el partido que inauguró el Grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

El conjunto marroquí, cuarto lugar en Qatar 2022, se fue adelante con un tanto de Ismael Saibari a los 21 minutos con asistencia de Brahim Díaz en el debut del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, pero Vinicius devolvió la tranquilidad con un golazo a los 32.

Saibari, centrocampista del PSV Eindhoven, depositó el balón en la portería de Alisson Becker al tocar por arriba del portero, tras recibir un pase filtrado de Brahim, jugador del Real Madrid.

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, empató los cartones once minutos después en una maniobra individual de gran factura. Se quitó en el área a un defensor marroquí y disparó al ángulo, dejando sin oportunidad al portero Yassine Bounou.

Los próximos partidos de Brasil y Marruecos en el Mundial 2026 son los siguientes:

Escocia vs Marruecos. Viernes de 19 de junio. Estadio de Boston.

Viernes de 19 de junio. Estadio de Boston. Brasil vs Haití. Viernes de 19 de junio. Estadio de Filadelfia.

Con información de López-Dóriga Digital