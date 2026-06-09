GOBIERNO ESTATAL INICIA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO

* Garantiza la distribución oportuna de materiales educativos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en planteles de todo el Estado.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona al fortalecimiento de las condiciones educativas para asegurar que niñas, niños y jóvenes cuenten con herramientas oportunas para su aprendizaje, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) inició la entrega de Libros de Texto Gratuito correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, dirigidos al nivel secundaria en San Luis Potosí.

Durante el arranque del proceso, el director general, Martín Rodríguez Ramírez, informó que se convocó a las zonas escolares para participar en la concentración, organización y clasificación de los materiales, lo que permitió agilizar su traslado y distribución a los planteles educativos. Este trabajo coordinado representa un impulso sin límites para garantizar que los materiales lleguen en tiempo y forma a cada escuela.

La entrega oportuna de los libros fortalece el acceso a una educación más equitativa y ordenada desde el inicio del ciclo escolar. Este esfuerzo conjunto respalda el cambio que se vive y se siente en el sistema educativo, al asegurar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo académico de la comunidad estudiantil.