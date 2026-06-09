GOBIERNO ESTATAL IMPULSA EL FINANCIAMIENTO PARA MICROEMPRESAS CON MÁS DE 5.9 MILLONES DE PESOS

* Los recursos aprobados permitirán fortalecer proyectos productivos y dar mayor impulso a sectores clave de la economía potosina mediante esquemas de crédito accesibles.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer el desarrollo económico y ampliar las oportunidades, el Comité de Fondo San Luis para la Microempresa autorizó financiamientos por 5 millones 912 mil 980 pesos durante su sesión ordinaria 04/26. Estos apoyos están dirigidos a negocios de servicios restauranteros, maquinados y automatización, así como al comercio de autopartes, con el objetivo de mejorar su operación y capacidad de crecimiento.

A través del Fondo San Luis para la Microempresa, se brindan créditos simples o revolventes con montos que van de 650 mil a 10 millones de pesos, lo que permite a las unidades productivas acceder a capital para inversión y consolidación. Estas acciones sin límites fortalecen la actividad económica, impulsan el empleo y amplían las oportunidades de desarrollo en distintas regiones.

El acompañamiento financiero del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) refuerza el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante herramientas accesibles que favorecen su permanencia y expansión. Este esfuerzo institucional consolida el cambio que se vive y se siente al facilitar el acceso a financiamiento que detona la productividad y el desarrollo económico regional.