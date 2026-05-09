SAN LUIS DESTACA EN CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO

* Estudiante de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Nacional Universitario de Box ANUIES 2026.

Con el respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar el desarrollo integral de la juventud potosina, el Gobierno del Estado continúa impulsando el deporte como una herramienta de cambio y oportunidades, logrando importantes resultados a nivel nacional, como la destacada participación de San Luis Potosí en los Campeonatos Universitarios Nacionales de Box de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 2026, realizados en Saltillo, Coahuila.

Cristian Alberto Vázquez López, estudiante de la Licenciatura en Educación Física de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), obtuvo la medalla de bronce en la categoría de hasta 57 kilogramos, resultado de su esfuerzo, disciplina y compromiso, poniendo en alto el nombre de San Luis Potosí y de su institución educativa.

El director general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez, destacó que este resultado representa la dedicación y constancia de las y los estudiantes potosinos, quienes demuestran que en el cambio que se vive y se siente la educación y el deporte son pilares fundamentales en su formación.