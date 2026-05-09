RUTH GONZÁLEZ CELEBRA EL DÍA DE LAS MADRES CON MUJERES SOLEDENSES

* Miles de mujeres se reunieron para festejar con la Senadora el 10 de Mayo en un ambiente de alegría y unión.

La Senadora Ruth González Silva visitó el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para celebrar el Día de las Madres junto a miles de mujeres de todas las edades, quienes disfrutaron de una tarde llena de convivencia, sorpresas y festejo.

Durante el encuentro, la legisladora ecologista felicitó a las mamás soledenses y les expresó su reconocimiento por el esfuerzo y amor con el que todos los días sacan adelante a sus familias. Además, reiteró que tienen en ella a una aliada cercana que trabaja para seguir impulsando mejores oportunidades y bienestar para las familias potosinas.

Ruth González destacó que hoy San Luis Potosí vive un cambio verdadero con más infraestructura, mejores vías de comunicación, programas sociales, becas para estudiantes y nuevas oportunidades laborales, resultado del gran trabajo que se realiza desde la administración estatal.

Finalmente, invitó a las asistentes a seguir trabajando en unidad para cuidar y fortalecer los beneficios que hoy permiten construir un mejor futuro para las y los potosinos.