SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR CELEBRA HISTORIA CON MUESTRA EN REAL DE CATORCE

* La exposición por el 203 aniversario reconoce la importancia de la enseñanza en el Altiplano potosino.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la educación en las cuatro regiones, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) impulsa la exposición fotográfica “203 Años de Instrucción y Educación Pública, la Relevancia del Altiplano”, en el Centro Cultural Real de Catorce, muestra que honra la trayectoria formativa de San Luis Potosí y su legado académico.

La exhibición reúne imágenes de 60 instituciones educativas que retratan distintas etapas de crecimiento, vocación docente y trabajo en favor de generaciones de estudiantes potosinos.

A través de este recorrido visual, visitantes y comunidad escolar conocen la evolución de una institución clave para el Estado y su presencia en la región Altiplano. Esta conmemoración refleja el cambio que se vive y se siente, al preservar la memoria educativa y acercar la cultura a más familias potosinas.