SS llama a reforzar medidas ante cambio de semáforo epidemiológico

· Este día se presentaron 68 nuevos casos y 9 defunciones, con una letalidad de 8.69% decesos por cada 100 casos

Previo al cambio de Semáforo Epidemiológico en la entidad, las autoridades de los Servicios de Salud reiteraron el llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias a todo momento, ya que esa valoración no es sinónimo de que la epidemia no se encuentre activa.

Durante la rueda de prensa del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), se hizo énfasis en cumplir con los protocolos sanitarios, teniendo en cuenta que los índices podrían aumentar en caso de relajarlas.

En el marco del Día de la Madre, los representantes del Sector Salud en el Estado reiteraron la invitación para acudir la próxima semana a recibir la segunda dosis del inmunizante para adultos de 60 y más años en la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez, así como la primera dosis en del grupo de 50 a 59 años en Rioverde y Ciudad Valles.

En el reporte técnico, se dio a conocer que 68 personas contrajeron COVID-19, para un total de 63 mil 036 confirmados; con 9 defunciones subieron a un acumulado de 5 mil 476 fallecimientos a causa de esta enfermedad, con una tasa de letalidad de 8.69 por ciento por cada 100 habitantes.

Las 7 defunciones de este día son 6 hombres y 3 mujeres; siete habitaban en la capital, 1 en Matehuala y otra en Ciudad Valles y presentaban morbilidades de diabetes, hipertensión, edad y obesidad.

En hospitalización se ubican 111 personas: 32 estables, 58 graves y 21 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 7 por ciento, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 8 por ciento.

