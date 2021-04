SECTUR abre canal de atención al turista mediante whatsapp

· La Secretaría de Turismo dio a conocer que cuenta con números en las cuatro regiones del estado en la que se podrá solicitar información sobre los sitios.

· Esta medida se suma a los canales de información ya establecidos en la página oficial de www.visitasanluispotosi.com y a los módulos centrales de información.

Con el objetivo de fortalecer sus mecanismos de información, la Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) pone a disposición cuatro números telefónicos en los que brindará atención al turista a través de la aplicación de Whatsapp, mismos que están en funcionamiento a partir de la presente temporada vacacional.

La dependencia informó que por la contingencia sanitaria, este año no es posible entregar papelería con mapas o guías a las y los visitantes, pues el paso de papel de mano en mano podría ser una fuente de contagio por la COVID-19, sin embargo, la información y todo el material está digitalizado y podrá compartirse a través de servicios de mensajería en la red social de whatsapp.

Los números para solicitar información son los siguientes: para la región Centro 444 457 3303, región Altiplano 444 668 8755, región Media 444 653 9416 y región Huasteca 444 660 4545.

Este mecanismo se suma al Módulo de Información Central que estará operando en la Secretaría de Turismo ubicado en Manuel José Othón #130, a un lado de la Catedral Potosina, con un horario de 10:00 a 15:00 horas; en las regiones Altiplano, Media y Huasteca, también estarán operando los módulos de la delegaciones con las medidas sanitarias solicitadas por la Secretaría de Salud.

Cabe señalar que por primera vez, no fueron colocados módulos de atención al turista en las plazas principales como en cada temporada alta vacacional, ya que eran operados por jóvenes embajadores con previa capacitación, hecho que debido a la pandemia no fue posible para no poner en riesgo su salud.

Finalmente la dependencia añadió que otro sistema de información es la página www.visitasanluispotosi.com en donde los visitantes podrán consultar estatus de los sitios turísticos, recomendaciones a seguir, números para reservar, medidas sanitarias entre otras opciones para las y los interesados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...