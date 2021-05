Ricardo Gallardo acude al debate directo con la ciudadanía y recibe respaldo unánime de los potosinos

• Ante miles de personas de la zona Metropolitana, el candidato de “Juntos Haremos Historia” volvió a mostrar su poder de convocatoria y el respaldo ciudadano que lo llevará al triunfo este 6 de junio.

Desde su bastión incondicional que reúne la voluntad de más 150 mil electores, Ricardo Gallardo Cardona convocó al pueblo potosino a mantener la unidad y hacer el cambio verdadero este 6 de junio para construir un gobierno del Estado que distribuya el presupuesto de manera equitativa en las cuatro regiones del Estado.

En un debate directo con el pueblo potosino, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” al gobierno potosino continuó presentando sus propuestas de Buen Gobierno en colonias de Soledad de Graciano Sánchez y la capital del Estado, con las que protagonizará un cambio verdadero en la forma de dirigir el destino de miles de familias que viven oprimidas por el actual gobierno estatal.

“El encuentro es con ustedes, es a ustedes a quienes me interesa presentar nuestro proyecto de gobierno que recatará la salud, la seguridad y la educación para las y los potosinos de los 58 Municipios, mis oponentes no traen propuestas, no traen nada, solo ganas de quitarle el tiempo a la ciudadanía con promesas que nunca cumplen, como nunca han cumplido en 90 años”, expresó el joven candidato, quien recibió el cariño y el respaldo de miles de soledenses que están listos para llevar al “Pollo” Gallardo al triunfo este 6 de junio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...