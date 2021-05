”Potosinos cambiarán el futuro del estado, este 6 de junio; Gilberto Villafuerte

– Dispondré de una Casa de Enlace, en la que daré cuentas de mi labor en el Congreso de la Unión a los potosinos, cada dos meses, afirmó el candidato al Sexto Distrito Federal



Gilberto Hernández Villafuerte, candidato de la coalición del Partido Verde, MORENA y Partido del Trabajo, pidió a los potosinos no dejarse presionar por las fuerzas políticas de siempre, en los próximos días, que buscarán obligar sutilmente a favorecerlos en las urnas, a pesar de sus propuestas de engaño, demagogas y de desencanto.

Señaló que este 6 de junio, será crucial para definir el futuro político y social de San Luis Potosí, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía se detenga a reflexionar profundamente su sufragio, para no darle entrada a políticos que se disfrazan de bienhechores, pero en realidad buscan saquear la riqueza del Estado a su beneficio personal y sus familias.

Hernández Villafuerte, confía en que la población tendrá memoria y conocimiento del daño al erario público y a los recursos estatales, hecho por parte del PRI y PAN, antes de llegar a las urnas, y que tomará la mejor decisión electoral que traerá proyectos y acciones de verdadera ayuda, sin distingos de clases sociales, género, preferencias partidistas o cualquier otro concepto.

“La gente me lo ha dicho, es momento de cerrar la llave del despilfarro en San Luis Potosí, no es posible que estos personajes se hayan enriquecido por más de 90 años con dinero que es de los potosinos; yo he sido transparente en las colonias, les he hablado claro y conciso, no vamos a permitir que los recursos sigan llenando los bolsillos para que se sigan haciendo más ricos, eso ya no”, puntualizó.

Agregó que como próximo legislador en la Cámara de Diputados, dispondrá de una Casa de Enlace, misma que se encuentra ubicada en la colonia Valle Dorado, que estará al servicio de la gente del Sexto Distrito Federal, por medio de la cual “les daré cuentas de mi labor allá en el Congreso de la Unión; cada dos meses, las personas sabrán cuál ha sido mi trabajo en favor del país, en favor de San Luis”, manifestó el integrante de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

Precisó que cada decisión tomada desde la curul federal, será analizada y coordinada con sus aliados en el Estado: Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador y Leonel Serrato Sánchez, como alcalde de la Capital; para ejecutar programas de beneficio social.

Desde el inicio de su campaña política, ha recorrido más de 60 colonias y las delegaciones de La Pila y Villa de Pozos, un territorio que representa a casi 500 mil votantes y una cuarta parte de la entidad, en donde además de constatar la necesidad de atender sectores de la población prioritarios, como adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, conoce la fractura que hay entre ciudadanía y el actual gobierno local.

“Hoy, como nunca antes, tenemos la oportunidad de trabajar de lleno por los problemas sociales de los potosinos, en una coalición representada por gente de trabajo, con resultados a la vista y honestos, por eso pido la confianza completa de la gente para transformar el Estado”.

