MORENA y El Rosario de AMOZOC

Como en la leyenda, los gremios morenistas con el argumento de celebrar al Santo Patrono se han enfrascado en una reyerta pueblerina. La celebración cívico-electoral la han convertido en una trifulca callejera. La que podría haber sido la oportunidad para la discusión moderada y fraternal se convirtió en una reyerta que, como en el cuento, todos han sacado sus cuchillos, navajas y machetes disputándose el privilegio de representar y venerar al Santo Patrono de la cuaroté. Puros contra impuros (as), legítimos contra bastardos (as), fundadores contra arribistas. Malos contra buenos (as). Maniqueísmo en su más vulgar expresión. Dogmáticos versus pragmáticos, da igual. Canibalismo, antropofágia, da igual. Todo en defensa de la pureza. Los impolutos (as), con fiereza contra todo asomo de mácula. Los inmaculados -para no faltar a la corrección política- y las inmaculadas. El rosario de Amozoc en curso, MORENA es la parroquia para festejar al Santo Patrono.

La analogía nos ayuda a entender el mitote, el merequetengue en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); el objetivo es plausible, sin discusión las banderas del obradorismo cuentan con el respaldo de la mayoría. En dos frases: acabar con la corrupción y primero los pobres. El estribillo: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, resume lo que los y las (¡Qué fastidio con el lenguaje “inclusivo”, ni remedio!) Los protagonistas del zafarrancho potosino deben repetir en su letanía. Hay, sin duda, algunos que van un poco más lejos y apuntan sus armas contra el “neoliberalismo”. Contra el modelo económico que ha generado en el mundo una monstruosa desigualdad. Pero en este rosario de Amozoc posmoderno, no se esgrime, no se argumenta, no forma parte del arsenal o bagaje ideológico de los que buscan representar al Santo Patrono en el gobierno del estado. No hemos visto en esta tragicomedia más de uno que que haya expuesto el tema con claridad; ese uno fue Juan Ramiro Robledo. El resto de competidores (as) no han salido del estribillo.

Así, no es muy complicado ser de “izquierda”, y satanizar a quienes no fueron “fundadores” es obtuso. ¿Cómo puede crecer y consolidarse un partido nuevo si cierra sus puertas a nuevos militantes? Los puros se reservan el derecho de admisión. Queda muy claro que olvidan cómo creció el movimiento encabezado por López Obrador: jaló cuadros políticos del PRD, lo mismo con destacadas figuras del panismo nacional, se alió con evangélicos y, lo primigenio; el líder y sus principales operadores, todos, todos ex priístas. Con pocos o muchos pecados, a esos actores AMLO los sumó al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿La estrategia del tabasqueño es criticable? ¿De qué otra manera se podía plantear el asalto al poder? ¿Se podía cambiar al viejo régimen solo con el respaldo de los “puros”? y ¿quiénes y cuántos eran los genuinos izquierdistas? La gente se cansó de ver en el gobierno a ladrones y cínicos, AMLO representó la posibilidad de cambiar las cosas y lo planteó a los ciudadanos que respondieron con voto masivo. Inapelable. La derecha, (la mafia del poder) y los 36 años de neoliberalismo, fueron desalojados del Palacio Nacional.

De regreso a nuestra parroquia. Apenas arrancó el proceso para definir el candidato al gobierno del estado, se inició la campaña interna de descalificaciones arteras y golpes bajos entre los morenistas. Le corresponde, como era de esperarse, al notario Serrato la inauguración del torneo: en su destape -en el medio local La Orquesta- se les fue encima a los posibles adversarios. Tundió a Juan Ramiro Robledo, a Antonio Lorca, y a Primo Dothé. Por su parte el diputado Ricardo Del sol agarró de su puerquito al entonces aspirante a dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Simpatizante de Porfirio Muñoz Ledo usó la lengua para pronosticar el diluvio bíblico: “Si gana Mario Delgado se acaba la 4T”. El rosario había empezado.

En otra esquina se confabularon los integrantes de la cofradía guinda, el superdelegado, Gabino Morales, armó la tramoya para que uno de ellos ganara la postulación. Disfrazó a los “servidores de la nación” de “defensores de la patria”. Con Serrato de abanderado y su fiel escudero, Kevin Aguilar, recorrió la entidad en “defensa de la Cuarta Transformación”. Campaña con recursos públicos. Peccata minuta. La cofradía era “fundadora” del movimiento. Siendo así, se vale. No hubo chapuza, válido porque se sabían el estribillo de marras. Al tiempo que los alocados visitan al pueblo en sus localidades, Antonio Lorca denuncia que Leonel había traicionado a Morena, promoviendo el “voto útil” para Xavier Nava, candidato del PAN a la alcaldía capitalina en la elección del 2018. La “potosinidad” no podía permitir el triunfo de Ricardo Gallardo. Xavier Nava si es parte de la “potosinidad”. El estribillo (No mentir, no….) vale queso, en estos casos de identidad clasista.

El acoso al más probable y serio aspirante por Morena, Juan Ramiro Robledo, continuó. Los puros lo rechazaban. Su pasado priísta lo condenaba. “su tiempo había pasado”, argumentaba la pureza con zapatos. En su momento, otro grupo de vándalos enredados en la bandera morenista, irrumpieron en el local del Ceepac para impedir violentamente el registro de la Coalición con el Verde. La sindicalista Francisca Resendiz acompañada de “líderes sociales”, identificados plenamente con el alcalde, Xavier Nava, causaron destrozos en dicho local en busca del documento enviado por el CEN de Morena. Gritos y empujones. “Fuera Gallardo”. Una pregunta elemental: ¿Qué hacían en el alboroto, junto a la dirigente sindical, los “líderes sociales” de Xavier Nava en los asuntos internos de MORENA? Que alguien nos explique… Aunque es claro que los porros de Nava iban con la consigna de reventar al pollo, pero ¿juntos morenistas “puros” y grupos de choque navistas?

Pongámos el rosario de Amozoc en tiempo real. Se cayó la primera convocatoria; se expide otra para respetar la equidad de género. Otra convocatoria exclusivamente para registrar mujeres. Como el estatuto de Morena permite el registro de aspirantes externos, acuden al trámite 18 damas de distintos perfiles. La morenista, Marcelina Oviedo, renunció al registro, ella iba desde la primera convocatoria. Se inscribe la doctora Mónica Rangel, ex secretaria de salud, además Paloma Aguilar, alta funcionaria del SAT, Lucy Lastras, ex directora del Registro Civil. Entre tantas, igual lo hace Teresa Carrizales, que había demandado juicio político al presidente municipal, Xavier nava, por haberla destituido de su cargo de manera gorilesca.

Ya instaladas: Lucy y Paloma acusan a Mónica de “infiltrada”, del pecado mortal de ser priísta. Corrupta. “Candidata del gobernador”. En la leyenda de Amozoc, la muchedumbre que se reunió para celebrar al Santo Patrono (La virgen del Rosario) confundió en la letanía la voz de “Matter Inmaculata”, con “Maten a La Culata”, así empezó la riña. Todas contra todas. Todos contra todos. Desde su poltrona, Francisca les grita, “espurias”. Lucy y Paloma se hacen las desentendidas. No responden a la espuela. Marcelina Oviedo, que se había retirado de la contienda interna, revive al clamor de llevar a la horca a la doctora Rangel. “Asqueroso contubernio de MORENA y el gobernador del PRI”, acusa Paca Resendiz.

La cofradía, mientras tanto, lleva a los tribunales el asunto. Exigen reparación del proceso. Pero no descuidan a su equipo, instan a registrarse en todos los cargos a los “Defensores de la patria”. A diputados locales, federales y las presidencias municipales. Los “fundadores” y “puros” van por todas las posiciones. Colaboran echando leña al fuego: “Mario traidor”. Paloma, en papel de divina garza, se sabe -por indiscreción de Paca Resendiz- que quedó en cuarto lugar de la encuesta realizada por el CEN partidista, ve como se le escapó la postulación que parecía segura. Un “asesor” del diputado “Mijis”, toma la sede del partido. Otro -Garrigos y algunos amigos- en la ciudad de México protestan con megáfono en mano. Serrano y su secretario general en el comité estatal no se ponen de acuerdo. Uno, el primero, dice que la doctora Rangel nunca será candidata de Morena, el otro, el segundo de a bordo dice que “hay que apoyar a la doctora”.

El senador Primo Dothé, llama a la “resistencia civil”. Dijo al portal Código San Luis, que de concretarse la “imposición de Mónica Rangel, orquestada desde la dirigencia nacional, convocará a una resistencia civil en todo el estado”. Serrano es acusado por Reséndiz de “sesgo” al apoyar a dos contendientes “que se inscribieron fuera de tiempo”: Lucy Lastras y Paloma Aguilar.

Luego del fuego cruzado y las escaramuzas en Morena, quien resulte postulada irá en franca desventaja con los otros contendientes, se les ha olvidado que a los que hay que vencer están afuera, han olvidado hacer campañas entre la gente, entre los que serán electores en primer domingo de junio, su canibalismo los conduce a la derrota. No podrán esperar una victoria con cualquiera de ellas, al final le encontrarán motivos para la descalificación. El platillo preferente para los puros de Morena será la doctora Mónica Rangel. Los antropófagos se darán su banquete con la “infiltrada”, el “caballo de Troya”. Que no espere que la SORORIDAD le ayude.

Desde no muy lejos, el candidato del Verde, Ricardo Gallardo paladea ya el triunfo, seguro de que en MORENA no se pondrán de acuerdo nunca. Que la consigna será -como en Amozoc- “MATEN A LA CULATA”. Además presenciando el derrumbe de la coalición de derecha que sigue con profundas divisiones, Octavio Pedroza pagará el precio de los odios y la venganzas de los que se vieron desplazados por la élite que controla el panismo. En el Verde tienen suficientes motivos para ser optimistas. A la doctora Mónica Rangel le queda por andar un camino sembrado de abrojos. Haber sobrevivido al rosario de Amozoc no es suficiente. Hoy, el Verde con Gallardo, va en caballo de hacienda. En MORENA -los “puros”- están preparando la celebración, anticipadamente, festejando la eventual derrota de Mónica. Ellos quieren el papel de verdugos, en aras de la pureza se vale cualquier vileza.

