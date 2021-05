Las encuestas nos favorecen con más de 10 puntos de ventaja y vamos por más: Octavio Pedroza

* En Cerritos, el candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” hizo un llamado a la ciudadanía a ampliar la ventaja a favor de su proyecto.*

* El candidato a la gubernatura se comprometió a construir un relleno sanitario y a combatir la inseguridad en Cerritos.*

Al continuar con su gira proselitista por el municipio de Cerritos, el candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, reveló que dos encuestas serias lo colocan con más de 10 puntos de ventaja en la intención de voto de cara a la elección del 6 de junio.

Sin embargo, no se conforma y buscará ampliar la ventaja.

Pedroza Gaitán pidió a los cerritenses a visitar casas y convencer a más ciudadanas y ciudadanos a sumarse a este proyecto, con el fin de ampliar la ventaja que ya tiene, dado que advirtió que sus adversarios buscarán revertir la situación recurriendo a la compra de votos.

“Con esa diferencia, de aquí al 6 de junio, no hay manera de que nos arrebaten el triunfo, lo van a intentar, van a ir a comprar el voto, van a ir a intentar ofrecerles, dádivas, dinero, tarjetas cumplidoras, yo les quiero pedir amigas y amigos de Cerritos que por mucha que sea la tentación no sucumbamos, no vendamos nuestro voto y nuestra dignidad”, afirmó.

Pedroza Gaitán se comprometió con la candidata a la alcaldía de Cerritos, Gabriela Gloria Guzmán a que su gobierno la apoyará para que se construya un relleno sanitario en este municipio y se atienda el problema de inseguridad, principalmente en lo que toca a delitos del fuero común.

El candidato a la gubernatura compartió con los presentes que durante una entrevista con un periodista nacional, este le comentó que los ojos de México están puestos en la elección de San Luis Potosí por el combate del crimen y de los malos gobiernos que se quieren apoderar del estado, por lo que dijo que los potosinos “no vamos a dejar que nos vengan a gobernar los malos… vamos a defender con el cuchillo en la boca a nuestro estado”.

En el evento estuvieron presentes Óscar Bautista Villegas, candidato a la diputación federal del Distrito III; José Ramón Torres García, candidato a diputado local por el Distrito X; Verónica Rodríguez Hernández y Alejandro Leal Tovías, candidatos a diputados locales de representación proporcional y expresidentes municipales de Cárdenas, Rioverde y Cerritos.

