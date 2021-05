Integrarlos al sector productivo, la propuesta de Enrique Galindo a jóvenes universitarios

– Más de mil quinientos jóvenes universitarios van al encuentro con el candidato.

– Los debates se han convertido en escenarios de denostación y agresiones personales.

– Los programas del Instituto del Emprendimiento y el programa Tú Primera Vez, están enfocados a los jóvenes.

Ante más de mil quinientos jóvenes universitarios, que se reunieron con Enrique Galindo Ceballos en el encuentro denominado “Quihubo con Galindo”, les expuso la creación del instituto Municipal del Emprendimiento y el programa de Tu primera Vez, que tienen el objetivo de abrir oportunidades e incorporar al sector productivo a los y las jóvenes que recién egresan de la universidad y que no encuentra puertas abiertas que les permitan desarrollarse profesionalmente. La finalidad de estas acciones es combatir la crisis económica post pandemia y abonar al desarrollo de San Luis Potosí.

A pregunta expresa de por qué no acudió al debate, señaló que estos eventos se han convertido en un espacio de denostación y descalificación personal. Dijo que en los casi dos meses de campaña, ha sido objeto de una guerra sucia “que ha ido subiendo de intensidad por parte de los adversarios, que a estas alturas se sienten desesperados porque van muy abajo en las encuestas”, subrayó.

El candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí, por la coalición integrada por el PRI-PAN-PRD-PCP, Enrique Galindo Ceballos, dijo que esta fue la razón por la que no acudió al evento convocado por la UNID, “existe una guerra sucia en mi contra y yo no me voy a prestar a ella”, respondió. Explicó, que cuando los debates públicos sirven para criticar, denostar, destruir y dividir, “con todo respeto, yo no voy a participar. He realizado más de 500 eventos en donde he dialogado con la comunidad, todo este diálogo lo llevé a foros de discusión, y el resultado de esos foros se integró en mi Plan Municipal de Gobierno, ¿qué otro candidato lo ha hecho?”, cuestionó.

Con relación a su propuesta y ante jóvenes de prácticamente todas las escuelas y facultades de la UASLP, dijo que en el Instituto del Emprendimiento, se busca desarrollar las habilidades empresariales de hombres y mujeres interesados en materializar un proyecto, con capacitación y acompañamiento en la estructuración del proyecto, estudios de mercado, apoyo financiero, y posicionamiento del producto, además de seguimiento. Mientras que el segundo, proyecta reconvertir la visión de experiencia laboral y ofrecérsela a los universitarios desde los primeros años de carrera para que así, una vez egresados, puedan acceder directamente a mejores ofertas de trabajo. “Si lo logramos, vamos a revertir un problema histórico”, afirmó el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí.

Finalmente, hizo hincapié en que, en San Luis Potosí, la verdadera propuesta verde es la de la coalición, “nosotros sí tenemos una agenda de sostenibilidad, nosotros sí queremos el equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental, nosotros sí queremos a los animales, nosotros sí queremos reforestar la Sierra de San Miguelito […] Yo quiero trabajar por y para San Luis Potosí, tengo la capacidad, la fuerza, el conocimiento y la experiencia, yo los invito a gobernar juntos, en las acciones, pero también en las decisiones, de eso depende que hagamos de San Luis Potosí un mejor lugar para vivir”.

En el evento estuvo acompañado de su familia, de los candidatos a diputada local y diputado federal, Aranza Puente y José Antonio Zapata Meraz, respectivamente, así como de Esther, Daniela, Midori, Ernesto, Juan Pablo, Alejandra, Guillermo y Fernanda, los candidatos más jóvenes de la planilla de regidores.

