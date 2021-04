IMSS realiza detección temprana de cáncer de mama

Para la detección del cáncer de mama desde la etapa temprana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) San Luis Potosí promueve la autoexploración mamaria, así como la revisión clínica y estudio de mastografía en los Módulos de PrevenIMSS, ubicados en Unidades de Medicina Familiar (UMF) en la entidad.

La autoexploración tiene como objetivo detectar por medio de la observación y palpación las posibles alteraciones que se pudieran presentar en los senos y que la mujer pueda identificar.

Estas medidas preventivas van dirigidas a la mujer para el cuidado de la salud y además cuente con toda la orientación para participar activamente en la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Los módulos PREVENIMSS cuentan con personal de salud capacitado para brindar orientación a la mujer sobre cómo se debe realizar de manera correcta la autoexploración a partir de los 20 años de edad; tiene la finalidad de conocer su cuerpo, y en caso de detectar alguna anormalidad, acudan con su médico familiar.

También es importante que las mujeres mayores de 25 años lleven a cabo la exploración clínica de mama una vez al año en el área de PREVENIMSS de la Unidad de Medicina Familiar.

El estudio de mastografía se lleva a cabo en mujeres mayores de 40 a 69 años y en mujeres con factores de riesgo con antecedentes de cáncer de mama.

En las UMF No. 1, 2, 45 y 47 en la capital, así como en el UMF No. 3 y el Hospital General de Zona No. 6 de Ciudad Valles, se realiza este importante estudio.

La Institución resaltó la importancia de que las mujeres lleven a cabo la autoexploración para la detección oportuna del cáncer de mama.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...