Latinos arrasan en la MET Gala

Cardi B apareció con un tocado voluminoso, joyas de esmeralda y diamantes, y prácticamente bloqueó el paso de los demás con un espectacular vestido negro de tul, ayudada por una decena de jóvenes trajeados que levantaban la tela formando un enorme círculo a su alrededor.

La cantante de ‘I like it’ se reunió feliz en lo alto de las escalinatas del Met con la colombiana Shakira, que debutó en la gala luciendo otro de los vestidos más llamativos, rojo y con una larga cola, y acompañada por su diseñador, Wes Gordon, de la casa Carolina Herrera.

“Es la primera vez que estoy en la Met Gala, había sido invitada a venir antes, pero nunca pude. Ahora se dieron las cosas”, detalló la intérprete de ‘Hips don’t lie’, que dijo estar orgullosa de Carolina Herrera y de representar a la “comunidad latina” a través de su modelo.

Otra colombiana, Karol G, se dejó ver con un sinuoso vestido plateado y larga melena rubia, pero apenas se pudo detener a hablar, como la cubana-estadounidense Camila Cabello, que llevaba también un vestido corte sirena de lentejuelas doradas con efecto roto en la cola.

Los puertorriqueños Bad Bunny, con un traje azul marino con corsé, y Rauw Alejandro, con conjunto de traje blanco y detalles plateados, compartieron su gusto por estar presentes en la gran noche de la moda y se mostraron agradecidos a sus fans.

“Estas cosas que estoy viviendo no me las imaginaba antes: gracias a Dios y a que trabajé para cumplir un sueño, se han cumplido otros”, expresó el primero, mientras que el segundo, que admitió estar “tranquilo” gracias a dos “shots” de tequila, anticipó: “¡Yo voy a bailar!”

Mientras, Eiza González, envuelta en lo que parecían grandes pétalos de rosa en un delicado vestido, reconoció estar contenta con su nueva serie ‘3 body problem’ de Netflix y aseguró querer “pasarla bien y ver las obras de arte” en la fiesta.

