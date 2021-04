Fiscalía electoral cuenta con 37 carpetas de investigación por presuntos delitos referentes al actual proceso

• Gracias a la coordinación de las diferentes áreas de la institución se logró la primera vinculación a proceso de un imputado

• Se conmina a las y los candidatos, al igual que a Partidos Políticos a respetar la ley

• En Zona Media se han presentado dos denuncias

RIOVERDE. – La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales cuenta con 37 carpetas de investigación, por diversos hechos con apariencia de delito que se habrían suscitado en San Luis Potosí en lo que va del proceso electoral, así lo informó Javier Montalvo Pérez.

“En todo el estado hemos recibido 50 noticias de esta naturaleza, solamente 37 las hemos elevado a carpeta de investigación; estas se encuentran en algunas situaciones de investigación; tenemos un caso que se suscitó este fin de semana en el municipio de Matehuala, en donde hubo una entrega de unas pacas, hubo un detenido, sin embargo no fue en flagrancia, el Ministerio Público determino su libertad pero eso no quiere decir que no se haya configurado un delito, sino que sigue en investigación por parte de la Fiscalía Electoral”, indicó.

El Fiscal Especializado recalcó que ya se cuenta con la primera vinculación a proceso, de una persona de sexo masculino detenido en flagrancia por transportar despensas, esto en el municipio de Aquismón.

“Tuvimos otro evento en el municipio de Aquismón, es una entrega de 375 despensas, hubo detenciones también, en este caso la carpeta se integró entre la Delegación Regional de Tancanhuitz y la Fiscalía Electoral; se llevó ante un Juez de Control y se logró la vinculación de este sujeto y pues bueno ya tenemos ese primer caso en este proceso electoral de la judicialización de una carpeta de investigación.”

Por esta razón, explicó que dicha acción si constituye un delito electoral, sin importar que no sea el candidato quien realiza la repartición de la dadiva.

“Si, es considerada como tal, ya que la ley general en materia de delitos electorales nos habla que la entrega de una dadiva o una contraprestación a cambio del voto o a cambio de asistir a un evento proselitista constituye un delito electoral; lo puede cometer, lo mismo una persona de cualquier naturaleza como fue en este caso, no era un candidato, no es un funcionario partidista, sino era una persona que simplemente militaba con un partido político de una coalición y en este caso este sujeto se encuentra vinculado a proceso penal.”

Además, confirmó que el caso del tráiler que tuvo un percance en el bulevar Río Santiago en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez ya se encuentra en manos de las autoridades federales, quienes se encargaran de continuar con las indagatorias.

“Nosotros desde que tuvimos conocimiento de la noticia criminal aperturamos dos carpetas de investigación, la primera fue aperturada por la Fiscalía Electoral, la segunda por la Unidad de Tramite Común de la FGE por los daños que se podrían haber sufrido y por la noticia del hecho criminal; esas dos denuncias se acumularon, se generaron de oficio, iniciamos con las investigaciones, hicimos requerimientos a la policía, al C5 para las cámaras de vigilancia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; posteriormente la federación solicita la atracción de la carpeta, es decir nosotros ya no podemos intervenir en ello, le turnamos la carpeta a la federación y actualmente la tiene la Fiscalía General de la República”.

Sobre el destino de la mercancía que se transportaba, el funcionario explicó que la unidad no fue puesta a disposición por una autoridad de tránsito y al ser revisado ya no se encontraban las despensas en su interior.

“En este caso, el tráiler fue puesto en una pensión, cuando llega ahí es puesto a disposición por medio de una aseguradora, no por parte de una autoridad de tránsito o de una autoridad municipal y llegó ya vacío”.

Además, indicó que estos no son los únicos hechos con apariencia de delito electoral que se investigan, también se han realizado denuncias en Ciudad del Maíz y Ciudad Fernández.

“Tenemos dos denuncias presentadas en Zona Media, una es en Ciudad Fernández y otra en Ciidad del Maíz, ambas se encuentran en proceso de integración; en el caso de la primera es por la utilización de recursos públicos del ayuntamiento para el apoyo de uno de los candidatos y en la segunda corresponde a la supuesta entrega de materiales de construcción a cambio de favorecer a un candidato.”

Resaltó la coordinación que existe entre las diferentes áreas de la institución de procuración de justicia para garantizar la atención inmediata de las denuncias realizadas por los ciudadanos durante este proceso y el día de la contienda.

“Nosotros hemos diseñado un plan de despliegue ministerial, ya desde hace tiempo, habilitamos a las delegaciones regionales y a su personal, aprovechando los protocolos homologados de recepción de denuncia, que son a nivel nacional y generamos esta sinergia con ellos; es decir trabajamos de manera conjunta, aprovechamos la infraestructura y el capital humano de la Fiscalía, no solo en el tema de agente del Ministerio Público, sino también con la policía de investigación y servicio periciales.

El fiscal especializado también puso a disposición de la ciudadanía, las diferentes plataformas para realizar las denuncias, las cuales pueden hacerse de manera presencial y a distancia.

“Existen varios canales de presentación de denuncias, nosotros tenemos la presentación de denuncias vía remota incluso en la propia página de la Fiscalía y también tenemos una coordinación con la Fiscalía Electoral Nacional en donde también pueden recibir denuncias presentadas por vías remotas y nos hacen turno de manera inmediata”.

En cuanto a los delitos electorales más usuales y que pueden ser identificados fácilmente por el electorado mencionó los siguientes:

“Generar esas dádivas o contraprestaciones a favor, el acarreo el día de la jornada de ciudadanos para que vayan a votar, la sustracción de una credencial de elector o retenerla sin una causa justificada, ese es un delito que incluso se puede presentar fuera de proceso electoral, tenemos también la utilización de recursos públicos, ya sea estatales, federales o municipales con la intencionalidad de apoyar a determinado partido político o candidato”.

Montalvo Pérez hizo un llamado a los participantes en la contienda a que se sujeten a lo que marca la ley y eviten ser sancionados.

“Hay que conminarlos a todos ellos, no importa del partido que sean, a que existe una ley general pero que está demostrado que en caso de que se presente una situación de delito electoral nosotros como Fiscalía actuaremos”.

