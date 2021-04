Es imperdonable el abandono en el que se encuentran las colonias de la periferia de la ciudad

– Enrique Galindo visitó las Joyas, donde recogió sus demandas de agua potable, drenaje, seguridad y alumbrado público.

– Equilibrar el gasto para que las colonias aspiren a condiciones de vida más dignas.

-Solo se ponen a trabajar en tiempo de elecciones.

Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Si por San Luis, señaló que las colonias de la periferia se encuentran en total abandono por parte de la autoridad municipal, existen serias carencias de agua potable, drenaje, seguridad, pavimentación, alumbrado público y los servicios en general; por lo que se comprometió a que el próximo ayuntamiento va a priorizar la inversión pública en las necesidades de la gente, para que alcancen un nivel de vida más digno.

Luego de escuchar las demandas de los y las ciudadanas de las colonias Joyas de San Elías y Joyas del Aguaje, que tienen muchos años en total olvido por parte del ayuntamiento, Enrique Galindo dijo que es imperdonable la condición en la que están viviendo las familias de estas colonias, agregó que el ejercicio del gasto e inversión de obras, acciones y programas del gobierno municipal debe equilibrarse y priorizarse de acuerdo a las necesidades de la gente, y no con base en un cálculo político.

Los pobladores le manifestaron que todos pagan predial, por lo que tendrían que recibir servicios públicos. “Hoy vengo con gusto a conocerlos y a conocer sus problemas, porque a veces se gasta en otras cosas, y las cosas importantes no se arreglan, no han sabido priorizar. Puedo comprometerme con ustedes a fijarme en esta parte de la ciudad. Generalmente se invierte en el centro de la ciudad, pero no en la periferia”.

“Ahorita viene una pipa ¿saben por qué? porque vine yo, pero yo no la traje”. Explicó que en varios lugares que ha visitado, llegan las cuadrillas del municipio a trabajar, porque saben que él ha denunciado varias omisiones en los servicios que presta la presidencia municipal actual. Pero agregó que no solo deben trabajar cuando alguien critica o se queja, sino que debería ser lo normal, no nada más ahorita que hay elecciones. “Tienen que fijarse en eso muy bien”, aconsejó.

“Aunque todavía no soy alcalde hay cosas que ya puedo hacer, por ejemplo: en el tema de la luz se puede gestionar para que se solucione rápidamente, también algo se puede hacer para que los camiones amplíen su ruta y el camión llegue hasta acá. Pero van a tener que tratar bien a los conductores, esa es la clave”. Se comprometió a iniciar el trámite, y hacerles llegar una copia de los documentos que se van a emitir.

Dentro de los compromisos que asumió para cuando ya sea presidente municipal, Enrique Galindo mencionó ampliar los servicios en seguridad pública, porque lo importante es que la gente viva bien, con tranquilidad. Dijo que, aunque el dinero nunca es suficiente, su responsabilidad será que lo que haya se destine a las colonias que más lo necesiten.

En reunión con colonos de Joyas del Aguaje y Joyas de San Elías, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por la coalición conformada por los partidos PRI-PAN-PRD-PCP, dijo que la mejor manera de saber lo que pasa en las colonias es visitándolas “aquí me llama la atención que no llega ni el camión urbano, no hay transporte público. Esto no tiene perdón”, señaló.

Les pidió que el próximo 6 de junio voten por los candidatos que integran la coalición Sí por San Luis, ya sea que sufraguen por un partido o por todos para lograr llegar a la presidencia municipal, esta es la tarea que le toca a la ciudadanía. “Yo no los voy a dejar colgados con este compromiso, no defraudaré a la gente, regresaré: que ustedes no tengan que ir a buscarnos, sino que nosotros regresemos ya como autoridades. Estaré supervisando que se realicen las obras de las que estamos hablando”.

