Es imperdonable el abandono en el que se encuentra Escalerillas

– No es justo que a 10 minutos estén los fraccionamientos con todos los servicios.

– Escalerillas debería ser un pueblo mágico por su trabajo con la cantera.

-Evalúen a los que sin vergüenza, hoy vuelven a pedirles el voto

En un evento donde la comunidad de Escalerillas se volcó en apoyo a los candidatos de la coalición Sí por San Luis, Enrique Galindo Ceballos aspirante a la presidencia municipal, dijo que es muy lamentable que después de tantos años y a escasos pasos de la ciudad, siga carente de los servicios municipales más esenciales, “por eso hoy me comprometo con ustedes a implementar las acciones necesarias para atender su demanda de servicios municipales, y sobre todo de agua potable”.

En el evento, estuvo presente el candidato a Gobernador por la coalición, Octavio Pedroza Gaytán y como invitado especial Santiago Creel Miranda, entre dianas y porras, el candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, visitó el Ejido Escalerillas, donde dijo que es lamentable la falta de pavimentación, que se carezca de red de agua potable, y aunque es un problema de toda la ciudad, “aquí es una verdadera paradoja, están a unos pasos de la presa San José y carecen del vital líquido. Apenas a unos minutos de aquí están los fraccionamientos, la ciudad está a 10 min y la gente sigue batallando con los servicios”. También destacó el hecho de que tienen un centro de salud que no abre desde hace semanas”.

El señor Juan Bravo Moreno, Presidente del Comisariado Ejidal de Escalerillas, dio la bienvenida. Mientras que José Raymundo Bravo Espericueta, presidente saliente del Comisariado Ejidal de Escalerillas entregó un pliego de peticiones a nombre de los anexos del ejido, organizaciones sociales y sociedades de padres de familia de todos los niveles educativos. Dijo que los habitantes de escalerillas votarán en todo por los candidatos de la Coalición Sí por San Luis, por lo que esperan que su pliego de peticiones sea contemplado en los planes de trabajo del combo completo. “Con la esperanza de un mejor futuro para Escalerillas, abrimos nuestros brazos y depositamos en ustedes toda nuestra confianza, ¡vamos a la segura con Galindo y Pedroza para la presidencia municipal y la gubernatura!”.

“Les pido que se enojen, se molesten, que analicen y evalúen. Si vienen a pedir el voto, califíquenlos”. Agregó que para poder resolver todos esos problemas es por lo que nació el combo, con Octavio Pedroza como candidato a Gobernador, y que además integra a los candidatos a diputados locales y federales que se votarán el próximo 6 de junio.

“Entramos caminando y la verdad uno se siente muy bien, ¡qué bonita gente! pero no crean que me siento satisfecho. Hace 18 años Octavio y yo vinimos, él era presidente y yo director de Seguridad Pública. Se puso drenaje, agua, electrificación y trajimos policía, pasaron 18 años después, y hoy que regresamos está igual, Escalerillas tiene potencial hasta para nombrarlo pueblo mágico, nada más por su característico trabajo con la cantera, y sin embargo ustedes siguen viviendo tantas necesidades”, subrayó.

En el evento presentó a Alfredo Marín, representante de escalerillas en la planilla de la Coalición PRI-PAN-PRD-PCP. “Él representa los intereses y necesidades de Escalerillas, a la juventud que es presente y futuro. Me voy muy contento y muy comprometido, no nos vamos olvidar de esta zona de la ciudad, queremos regresar y que nos reciban así, venimos en familia porque no tenemos nada que esconder”. Agradeció la compañía del ex Senador y diputado federal por el PAN, Santiago Creel Miranda.

A su vez, el exfuncionario panista, se dijo contento de asistir a un evento tan bonito, y por estar acompañado “por el próximo gobernador, y el próximo presidente municipal de San Luis Potosí”. Añadió que quería establecer un compromiso con Escalerillas, pero primero les consultó si le permiten ser parte del combo potosino. A lo que los presentes respondieron al unísono “¡sí!”. Les explicó que el combo significa muchos partidos unidos por México, pero también incluye a las personas, y “Octavio y Enrique son el combo perfecto”.

Por su parte, el señor Salomé Marín Castillo, coordinador del evento, se dirigió a todos los presentes para solicitar el voto por los candidatos de la Coalición Sí por San Luis, para que el pliego de peticiones no se quede solo en un documento, sino que se convierta en un plan de trabajo que atienda las necesidades ahí expresadas. La candidata a diputada local por el distrito VII, Aranza Puente Bustindui también llevó su mensaje de campaña a la gente de Escalerillas, con el entusiasta acompañamiento de la banda, de fondo.

La señora Estela Valero Hernández, representante de las mujeres de Escalerillas, realizó peticiones en favor de la seguridad, la actividad laboral, el acceso a servicios de salud y vivienda digna para todas las mujeres. Enseguida intervino el candidato a diputado federal por el distrito V, José Antonio Zapata Meraz, quien fue muy bien recibido por la población. Se refirió a los candidatos a la gubernatura y a la presidencia municipal “Con estos dos hombres seguramente vamos a hablar en tres años de un Escalerillas distinto, con calles pavimentadas, con drenaje, con agua”.

