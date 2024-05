SERÉ UNA ALCALDESA QUE ATIENDA Y RESPONDA: SONIA MENDOZA

– Terminará el tiempo de la simulación y el engaño en la ciudad

“Debemos tener una visión metropolitana y así detonar el crecimiento económico que merece San Luis. Generar las condiciones para que la capital se convierta en un polo de desarrollo y la mejor ciudad en el Bajío; este es sin duda uno de los compromisos que hoy hago ante ustedes, porque estoy aquí para dar la cara y comprometerme”, señaló la candidata de la coalición “Sigamos haciendo Historia”, Sonia Mendoza Díaz, durante una reunión con empresarios que conforman la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Destacó que con su voto de confianza, tendrán en ella a una presidenta que escucha, que es determinada, que atiende y responde, “desde el primer día en que asumí esta responsabilidad de ser candidata a la presidencia municipal, me he dedicado a conocer de primera mano todas las necesidades que tienen los potosinos, he estado escuchando y recibiendo sus peticiones”.

Mendoza Díaz dijo que conoce cuáles son las necesidades y exigencias del sector, así como las realidades que hoy padecen, ya que el ayuntamiento se ha quedado corto en temas de competencia municipal, para impulsar una ciudad modelo, con lo cual se ayudaría a detonar otros factores de crecimiento.

Indicó que en los distintos encuentros que ha tenido, ha escuchado que una de las principales necesidades que tiene la población es la movilidad, ya que muchos trabajadores sufren un calvario diariamente para llegar a sus trabajos, muchos de los cuales se encuentran en la zona industrial, por lo tanto, destacó que es importante crear un Programa de Infraestructura de Movilidad Inclusiva y Sustentable, para tener vías de comunicación más rápidas y que los potosinos puedan transitar de forma más eficiente en la ciudad.

“Tenemos que pensar en vialidades efectivas y transitables, no con baches y en malas condiciones, por lo tanto con el apoyo del Ejecutivo Federal y Estatal, tenemos que pensar en grande, como en materializar el segundo piso de la carretera 57, además de la ampliación y reencarpetado de Salvador Nava y en la construcción de un Anillo Periférico Metropolitano, y la culminación de la vía alterna, los cuales serán de gran beneficio para los potosinos”.

Enfatizó que otro de los grandes problemas que es prioritario resolver es la inseguridad, ya que no hay patrullas que garanticen el bienestar de esta zona, por lo tanto destacó la importancia de la coordinación de la policía municipal con la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional para una mayor capacidad táctica, operativa y asimismo, generar mejores derechos laborales para su personal. “La policía debe ser capacitada y modernizada”.

La digitalización de trámites será también una de las prioridades de la administración municipal, señaló, ya que así se puede evitar el uso de intermediarios y combatir la corrupción, “me comprometo a que al momento de llegar a la alcaldía, pondré en funcionamiento una “Ventanilla Única” para la Zona Industrial, y de esta manera, facilitar la tramitología de las empresas”.

“En mi gestión, me comprometo hoy aquí ante ustedes a tener una administración abierta y con un diálogo permanente para el bienestar de San Luis Potosí”, concluyó.

