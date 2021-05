Diputada evidenció que en SLP solo hay justicia selectiva

-Pidió a las autoridades que intervengan en las agresiones contra una periodista potosina

La diputada local, Sonia Mendoza Díaz lamentó la omisión de la agresión en contra de la periodista Ana Dora, al asegurar que en San Luis Potosí existe justicia selectiva.

“A un mes de su agresión cometida por el candidato de la coalición Sí por San Luis, Octavio Pedroza y Omar Niño, contra la periodista Ana Dora, todavía prevalece la indiferencia, la omisión, la indolencia, de parte de las autoridades, es muy grave, (…) del reportero ya no me es raro, yo también he sido víctima de él, y bueno hasta eso se acostumbra uno desgraciadamente, es algo que debemos evitar, porque nosotras mismas nos invisibilizamos”.

En este sentido, pidió a las autoridades que intervengan, y que el tráfico de influencias no esté por encima de la ley, destacó que a pesar de que se vive en un país feminicida, el acceso a la justicia para una víctima es prácticamente imposible.

“Tengo que reconocer que ya hubo una resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral en contra de Leonel Serrato, también por violencia política, pero curiosamente en estos días en campaña, lo sacan y lo resuelven de manera inmediata, cuando hace tres años es que sucedieron estos actos violatorios en la integridad de una mujer, a unos días en elección, (…) tenemos un gobernador que interviene, una ingobernabilidad e incertidumbre, porque su séptimo año le preocupa y ocupa”.

Por lo anterior, cuestionó los motivos por los que el candidato de Sí por San Luis sigue sin recibir sanción alguna, pese a su participación en la agresión contra la periodista.

“Yo misma, en el 2015, fui víctima de su violencia política, de su misoginia, y de sus chiquitees, (…) yo renuncié al PAN porque me invisibilizaron, y cuando le dije al presidente nacional del PAN que iba renunciar al PAN porque me estaban invisibilizaron, porque estaba en primer lugar en las encuestas, y la respuesta fue ‘¿cómo le hacemos para que no le hagas tanto daño al PAN?, ridículo, así fue, y eso es violencia política, misoginia absoluta, y así está en la actualidad la dirigencia del PAN”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, Beatriz Benavente Rodríguez reveló que sesionarán el 02 de junio, para darle cauce al tema.

