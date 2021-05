De calzones caídos

Tengo la impresión de que si a Mónica Rangel, a Xavier Nava o a JM Carreras no se les cayeron los calzones este fin de semana, es porque Dios existe y fue infinitamente misericordioso con ellos. El retiro de mutuo propio de Primo Dothe Mata, del Senado de la República y su renuncia a MORENA, no solo se inscribe en el contexto de inconformidades generadas por decisiones cupulares equivocadas en la selección de candidatos, sino que es coincidente con hechos relevantes y acontecimientos político-electorales trascendentes.

Cuando Dothe, decidió este jueves separarse de su responsabilidad como Senador de la República y abandonar para siempre su militancia en MORENA, circulaba insistentemente el fuerte rumor de que la candidata del oficialismo, Mónica Liliana Rangel Martínez sería sustituida por el legislador y que abandonaría la contienda electoral por decisión del Instituto Nacional Electoral INE, presumiblemente por las mismas razones por las que les retiraron la candidatura a los primeros postulantes por MORENA en los estados de Guerrero y Michoacán, – es decir, por no rendir cuentas claras.

En realidad, del susto no pasó. Los principales actores políticos ciertamente se paralizaron y por momentos se tornaron descoloridos, – pues como no, si el día se prestaba para eso y para seguir dando sorpresas. Por principio, Primo Dothe fue lo suficientemente explícito para describir los motivos de su retiro. ´´Una parte de la mafia del poder se encuentra en la candidatura de MORENA´´. Con claridad meridiana, el hasta ayer Senador de la República, dibujó y definió todo ese entretejido de simulación, complicidad y corrupción que alentó y permitió la candidatura de Mónica Rangel al gobierno del estado.

No fue necesario abundar más, Primo, seguramente no creyó oportuno profundizar y por ello no hablo de la inclusión de Juan Ramiro Robledo, de Alejandro Leal Tobías, de varios actores políticos importantes y de seudo líderes sociales y organizaciones mercenarias al servicio de Mónica Rangel y de Xavier Nava, – no tenía caso, todo resultaba obvio. En palacio, en casa de gobierno y en los centros operativos de campaña no tuvieron de otra más que tragar camote.

Después del tremendo boquete hecho a MORENA y a sus redes que operan desde los sótanos del oficialismo gubernamental, las sorpresas continuaron y la nota estelar de media mañana la dio Jesús El Chucho Zambrano, líder nacional de lo que queda del PRD. Este experto tirador con resortera ranchera vino a San Luis Potosí a quejarse de que El Tekmol se anda gastando un chingo de dinero con el helicóptero que usa para su campaña, pero que además se lo está prestando a Ricardo El Pollo Gallardo para los mismos fines y propósitos.

Algo pasó porque hubo quienes aseguraron que desde palacio de gobierno el farsante ex guerrillero de la Liga 23 de septiembre recibió un atento recado que decía…´´No mames Chucho, solo el candidato de nuestra coalición PAN-PRI-PRD-PCP se andará gastando, – más lo que el jefe le está poniendo, – unos 60 millones de pesos´´. ´´Acuérdate Jesús, que el PT y el PVEM no recibirán ni 15 melones, no le des por ahí. ´´ Y es que los Chuchos no conocen de otros menesteres políticos que no sean esos que se pactan bajo las sábanas.

En fin, casi ya para cerrar el cajón de las sorpresas, apareció este jueves el temible Carlos Loret de Mola, y digo temible porque los candidatos al gobierno del estado a los que entrevistó se vieron pasmados, aterrorizados, catatónicos hablando incoherencias y demás. No se diga la pobre doctora que parecía que el polémico periodista la había puesto frente a la guillotina. ¡A ver, doctora…el Pollo Gallardo es su adversario político o su enemigo! le preguntaba.

Para Octavio Pedroza, la entrevista con Loret de Mola quizá fue un espacio desaprovechado. Tuvo la monumental oportunidad de mostrarse como un hombre congruente y prudente, pero no lo hizo, prefirió enredarse y caer en el juego de los señalamientos del periodista que insistió en si Ricardo El Pollo Gallardo era un delincuente, un corrupto o un narcotraficante. Todavía hace poco menos de tres meses, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, le había mostrado sus respetos al Pollo y enviado el mismo mensaje a su señor padre.

Para rematar semana, la preocupación de Pedroza Gaitán, respecto a que el gobernador JM Carreras muestra claros vacíos políticos de apoyo y guardado una rara distancia con la coalición PAN-PRI-PRD que todo mundo dice concibió, alentó y en un descuido hasta financió, es algo serio y altamente peligroso para Octavio y el gobernador mismo a solo 30 días de la elección.

ENTRE PARENTESIS

Las amenazas de muerte en contra de Ruth González, esposa del candidato al gobierno del estado por el PVEM, José Ricardo Gallardo Cardona, comienza a configurar un delicadísimo escenario previo al 6 de junio. Ante el inminente riesgo de que las cosas se desborden, es oportuno preguntarse quien o quienes están alentando esa campaña de odio, de qué lado, con quien o para quien esta realmente operando el crimen organizado.

Hasta pronto

