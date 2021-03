Cero tolerancia a la violencia contra la mujer, compromiso firme de Octavio Pedroza

*Ayuda a las mujeres potosinas a construir sus sueños y a aliviar su dolor, le solicitó la senadora de la República al candidato de la Coalición “Sí por San Luis Potosí” a la gubernatura

*La senadora junto con Octavio Pedroza encabezaron un evento con mujeres.

El candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán se comprometió a generar un Estado de “cero tolerancia” hacia la violencia contra las mujeres y que haga suyos los sueños de las niñas y mujeres potosinas.

Lo anterior fue un solicitud de la senadora Josefina Vázquez Mota, quienes encabezaron un evento denominando “Llego la hora mujeres”, donde cientos de mujeres del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, se dieron cita para llamar a las presentes que recobran la confianza y recuperar los espacios.

Vázquez Mota, reconoció que ser mujer es un privilegio, pero cuesta más trabajo, por lo que urgió al “próximo gobernador del Estado”, como ella misma lo llamó, a ayudar a las mujeres a construir sus sueños y aliviar su dolor.

Explicó que la pandemia ha desnudado lo peor y lo mejor de la humanidad, por lo que ya no se puede permitir que los hogares de miles de mujeres sigan siendo un infierno, ya no se puede permitir que las niñas en lugar de tener sueños carguen ataúdes.

“Octavio, tienes miles de niñas con sueños e ilusiones y tú serás ese gobernador que ayude a construir esos sueños. Ya no queremos niñas acarreando agua, sino niñas en las escuelas”.

En su discurso, Octavio Pedroza le contestó que su propósito fundamental como gobernador será aplicar una política de “cero tolerancia”, pero también aplicar todo el rigor de la ley y la mayor sanción a toda persona que se atreva a violentar a una mujer. “No solo debemos corregir, sino prevenir. Debemos cambiar esta visión de la realidad”.

La ex titular de Desarrollo social también le dijo que las estancias infantiles deben regresar a México y particularmente a San Luis, cuyo compromiso ha sido asumido por el candidato Octavio Pedroza porque se convertirán en una política estatal.

Josefina Salazar le lanzó además al candidato del PRI-PAN-PRD y CP una propuesta que llamó audaz: crear un instituto para formar nuevas masculinidades, no solo crear la Secretaría de la Mujer, porque sostuvo que México necesita también hombres con una nueva visión de la masculinidad, que no le teman al triunfo de las mujeres.

Y agregó que es urgente pensar crear mayores oportunidades de empleo y emprendimiento para las mujeres, porque las mujeres son realmente libres cuando no le tienen que pedir cuentas ni permiso a nadie, cuando en situaciones de violencia pueden llevarse a sus hijos y empezar una nueva historia.

Finalmente, Octavio Pedroza Gaitán se comprometió a que su gabinete de gobierno estará encabezado en su mayoría por mujeres y buscará que en cada secretaría de gobierno se trabaje con perspectiva de género, que no sea una tarea exclusiva de la Secretaría de la Mujer, y de esta manera garantizar a las mujeres: equidad, igualdad y mejores oportunidades.

En el evento estuvieron presentes: la esposa del candidato, Gabriela Nales de Pedroza; Josefina Salazar, coordinadora de la Red de Mujeres de la campaña de Octavio Pedroza; Roxana Gómez Ortiz, representante de mujeres del PRD; Verónica Rodríguez, representante de mujeres del PAN; Liliana del Carmen Lara Compeán, representante de mujeres de Conciencia Popular; Esther Angélica Martínez Cárdenas, representante de mujeres del PRI; Laura Patricia Silva Celis, aspirante a diputada local; Guadalupe Almaguer Pardo, aspirante a diputada federal; Enrique Galindo Ceballos, aspirante a alcalde de la capital y su esposa; Marco Antonio Gama, coordinador de la Mesa Política de la Coalición; el senador Francisco Salazar Sáenz y los presidentes estatales de los cuatro partidos que integran la coalición.

