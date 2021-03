Ay le hablan Laurita

Formalmente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEEPAC, ha previsto dos debates entre los aspirantes al gobierno del estado. Si el propósito del árbitro de la contienda tiene como fin contrastar y difundir las ideas y propuestas de los postulantes, este ejercicio democrático sería sano y contribuiría de alguna manera para que el electorado termine por formarse un juicio, ratifique o rectifique su intención o decisión por cual partido o candidato votara el próximo 6 de junio.

Ese sería el escenario ideal, pero si el debate tiene la intencionalidad de facilitar el atril y acercar los reflectores para que la confronta se convierta en una cena de negros, de nada serviría. Desde luego que el debate no es una misa dominical, porque generalmente quienes participan aprovechan el tiempo concedido para surtirle, golpear o madrear a quien las encuestas del momento favorecen. Comprobado está, que la mayor parte del tiempo lo utilizan para ese fin, menos para aterrizar ideas y propuestas.

Para la autoridad electoral, no sería sencillo montar a nueve candidatos en un pódium que puede convertirse en arena propicia para que rudos y técnicos se saquen los ojos y se den con todo. Lo más viable, práctico, sensato y razonable, para que los candidatos tengan tiempo de exposición y que los ciudadanos tengan una buena recepción de los planteamientos, es realizar el debate en dos partes. Una, entre los 4 candidatos mejor posicionados en encuestas o con mayor representatividad política, y, el Segunda, entre los postulantes con menor presencia y representación política en el ámbito estatal.

De ser nueve los candidatos a debatir en una sola presentación, por mucho que el formato a diseñar pueda ser flexible o estirarse, no tendrían el tiempo suficiente si se consideran los espacios destinados a la presentación, a la formulación de preguntas, a las réplicas y contrarréplicas. Qué más quisiera uno, lamentablemente los tiempos destinados no lo permiten.

Es obvio que la mayoría de los potosinos, desearían ver frente a frente al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD-PCP, Octavio Pedroza Gaitán; al candidato de la alianza PVEM-PT, José Ricardo El Pollo Gallardo, a la postulante por MORENA, Mónica Liliana Rangel Martínez, y muy probablemente junto a ellos, a la aspirante por el PMC, Adriana Marvelly Costanzo. El resto, sin menosprecio alguno, bien podrían esperar y protagonizar la segunda parte del primer debate, sin que ello se interprete como un acto discriminatorio.

Este esquema de encuentro para debatir, igual podrán reflexionarlo las Cámaras Empresariales o las Universidades interesadas en convocar y reunir a los candidatos. Si su intención es sana, y, si la idea de invitarlos es para escuchar ideas y propuestas como un ejercicio que dignifique la buena política, seguro que tendrán buena respuesta, pero, si atrás de ese interés existe la mano negra o el objetivo perverso de echar montón para pegarle a uno en específico, simplemente no estarán contribuyendo a elevar el nivel de la contienda.

ENTRE PARENTESIS

Burla. – La inclusión de Pedro Carrizalez (El Mijitriqui) en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales, no solo es una burla para los morenistas, sino también una ofensa a las comunidades indígenas. Ya vemos a nuestro amigo Juan Ramiro Robledo, que es toda propiedad y decencia, acompañado en San Lázaro de este “Ñero”.

Guerra sucia. – Nadie imagina cuanto dinero, tiempo y recursos humanos se están destinando para el diseño de mensajes y el pago de sicarios a sueldo que se mueven en el fango político de las redes sociales. Debe ser muy buena lana (en dólares) porque ya hasta LATINUS está en la polla de la guerra de estiércol lanzada en contra del candidato de la coalición PVEM-PT.

No se miden. – El que de plano no se midió fue el candidato a diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano PMC, Luis Ángel González, quien propuso la construcción de un nuevo parque Tangamanga, una ciclovía y espacios recreativos. Este muchacho que seguramente no tiene ni la más remota y pu…ra idea de la función legislativa, está más que puesto para hacerle su chamba al gobierno estatal y al municipio; ¿con que? Quién sabe.

Hasta pronto

