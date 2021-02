Arriban militantes de la Huasteca a plantón en sede estatal de Morena

-Mantienen tomadas las instalaciones de la Sede estatal con todo y la piñata con forma del gobernador

Este sábado arribaron militantes de Morena provenientes de la Huasteca al plantón instalado desde este viernes en la sede estatal de dicha fuerza política, para manifestarse en contra de Mónica Liliana Rangel Martínez, precandidata a la gubernatura por esta fuerza política.

“Venimos en una marcha pacífica para apoyar a la maestra Francisca, porque se están haciendo las cosas como quieren, están imponiendo a los que quieren y no se nos hace justo que nosotros como jóvenes no podamos tener una decisión de quién poner y a quién quitar, se hizo mal una segunda convocatoria cuando ya tenían a sus candidatas”, indicó María Gutiérrez, integrante de Jóvenes de la 4T en Ciudad Valles.

Sentenciaron que es injusto que se coloquen perfiles que no son afines al partido, a pesar de que la convocatoria permita postularse a cualquier ciudadano.

“Nosotros como jóvenes lo que se nos ha dicho de los que trabajaron con ella que no respeta los linimentos de Morena en sí, que es no robar, no traicionar, y por eso no nos parece justo”.

Sebastián Vega Meras, indicó que ya se deben dar una resolución para revelar el nombre de quien vaya a representar por la gubernatura a esta fuerza política.

“Estoy acompañando a la caravana de Morena por las decisiones que se están tomando de inconformidad, qué nos están afectando, y eso nos está afectando de manera muy crítica”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...