Mónica Rangel no conoce las doctrinas de Morena, truenan precandidata

-Reconocieron que la única coincidencia entre las 3 precandidatas restantes es que no quieren a Rangel Martínez como candidata

Las precandidatas a la gubernatura de San Luis Potosí, Paloma Aguilar Correa, Luz María Lastras tronaron contra Mónica Liliana Rangel Martínez, al señalar que no conoce nada del proyecto de las izquierdas.

“Si ya se reveló lo que sucedió en esa reunión hay que revelar que ella hizo una exposición en defensa de su candidatura y que fue poco más que lamentable y ese fue uno de los factores por los que la comisión decide reanalizar y tomar un plazo para seguir deliberando positivos y negativos de cada una de las participantes”.

“Lo único que coincidimos fue en que no es posible que una persona que no conoce a la izquierda en San Luis Potosí, que no ha construido y que es completamente ajena a todo el proyecto o frente de izquierda en el estado, fuera encabezar un hecho histórico, en que la izquierda pueda llegar al poder”.

Explicar pin que un grupo de académicos y de perfiles afines a la izquierda en San Luis Potosí, les solicitó a las tres, considerar hacer u proyecto de unidad, con una candidatura de unidad, “a esta reunión acudimos las tres, era evidente que era imposible tener una candidatura de unidad, porque no representamos el mimo proyecto político, no representamos al mismo equipo político”.

Por su parte, Luz María Lastras defendió que ella sí milita en la izquierda, aunque al igual que Rangel Martínez trabajó en la administración del priista Juan Manuel Carreras López.

“La diferencia es que yo tengo una trayectoria y una carrera propia, yo militó en la izquierda, aunque no formalmente, pero si me he identificado con la izquierda, fui del PRI, estuve participando en corrientes críticas hasta que decidí abandonar el PRI para sumarme al proyecto de AMLO, fui candidata en 2012, aún todavía no se formalizaba Morena como partido; aspiré a la dirigencia del primer comité de Morena, contendí después como candidata de Movimiento Ciudadano, y derivado de esta contienda, me invitó Juan Manuel Carreras a participar en su gobierno, hice un trabajo al servicio de la comunidad de San Luis”.

