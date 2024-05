Madres de familia, el pilar de las familias potosinas: Ruth González

La candidata al Senado llamó a las mujeres a defender el cambio que desde hace dos años y medio vivimos en todo San Luis Potosí

Las mamás somos el pilar de las familias potosinas, somos las que sacamos adelante a los hijos, apoyamos al esposo, protegemos a nuestra madre y padre, procuramos a nuestros hermanos y ayudamos hasta a los vecinos, por eso mi felicitación y reconocimiento a todas nosotras porque está en nuestras manos mantener está mejoría de vida que empezamos hace dos años y medio en todo San Luis Potosí, dijo Ruth González Silva ante mujeres con quien se reunió con motivo del Día de las Madres.

La candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se entrevistó con mujeres de la capital potosina quienes la recibieron en medio de porras, aplausos, globos y flores y la reconocieron como un ejemplo para todas ya que además de estar en la campaña electoral, no ha descuidado a su familia, atiende a sus hijos, lo que es para todas ellas un gran modelo de la mujer potosina moderna.

Ruth González las invitó a defender los cambios que desde hace dos años y medios inició el Gobierno de Ricardo Gallardo: en todo San Luis Potosí hay nuevas carretera, escuelas remodeladas, una nueva Guardia Civil Estatal que vigila las calles, programas sociales que han beneficiado a miles de familias potosinas “no podemos dar un paso atrás, no podemos permitir que la herencia maldita regrese, no podemos avalar a los prigobiernos que por décadas sumieron al Estado en la pobreza, el abandono y la marginación”.

Finalmente Ruth González convocó a las mujeres para que este 2 de junio ellas y sus familias acudan a las urnas a dar el voto masivo por las y los candidatos del del Partido Verde: Presidenta de México, Senado de la República, Diputaciones federales, locales y Presidencias Municipales.

