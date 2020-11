Octavio Pedroza, hay que pensar más en Plural

Se reunió con militantes panistas de las cuatro zonas del Estado, quienes le expresaron su apoyo para ser el candidato a la gubernatura.

“Dejemos de pensar en singular y pensemos más en plural”, afirmó el precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, al reunirse con militantes de las cuatro zonas de San Luis Potosí, a quienes les dijo que los panistas son capaces de trabajar unidos por el objetivo de vivir en un Estado seguro y con mejores oportunidades.

Dijo que esta precampaña es con hombres y mujeres panistas dispuestos a dar todo lo mejor, incluso “a partirse el alma”, para regresarle la esperanza a San Luis Potosí, “porque estamos listos y preparados para servir a las y los potosinos con mucha convicción”.

Octavio Pedroza aseguró que los momentos que se viven actualmente en el país está lleno de nubarrones y parecería sin una salida, lo que lleva en muchas ocasiones a perder la esperanza y no saber cómo salir de estas circunstancias tan complejas que se viven a nivel nacional, estatal y en cada una de las comunidades.

“Mientras haya un panista en una comunidad, en una colonia o en un municipio, hay la esperanza de que sea el futuro de una mejor expectativa para todos, por eso transformó está visión de forma colectiva, porque desde hace 17 años dimos los primeros pasos proactivos de involucrarnos de cara a procesos electorales, orgullosamente soy panista desde hace 27 años y en esta balanza que estamos confrontando ante el juicio que emitirá cada uno de los militantes el próximo 10 de enero de 2021, si juega la raíz, el origen, la profundidad de ser orgullosamente panista y no cambiarme de cachucha de acuerdo a la circunstancia”, enfatizó.

El precandidato del PAN a la gubernatura recibió el apoyo de los militantes que se reunieron, ya que Eduardo Azuara le dijo que es el panista que mejor los puede representar; además de Carmen Carmona quien señaló que como mujer le da su apoyo incondicional, porque es momento de hacerle frente a este momento difícil que se vive en el país y habrá que recuperar la gubernatura de San Luis Potosí, aunque Edmundo Fuente aseguró que como jóvenes les preocupa su presente y su futuro, por eso confían en su proyecto, debido a su larga trayectoria política y que siempre se ha conducido con honestidad.

En la reunión que tuvo con la militancia de las cuatro zonas del Estado estuvieron: Ricardo Villarreal, diputado local por el VII Distrito; Miguel Maza Hernández, Enrique Trejo Azuara, ex diputado local; Antonio Alemán, Oscar Mendoza Hernández, Eduardo Azuara, Javier Pacheco, ex alcalde de Xilitla; Pedro Tovar, ex alcalde de Cárdenas; Daniel Morales de Rioverde; Marcela Zapata Suárez del Real y Claudia Galina, ex regidoras; Oscar García Nava, Alejandrina Mora, Ana Mérida Trejo, Carmen Carmona, José de Jesús Chigo de la zona Altiplano; así como de los jóvenes panistas Edmundo Fuentes de la zona Centro del Estado.

