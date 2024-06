SLP SIN RIESGO POR INFLUENZA AVIAR EN HUMANOS: SEDARH

• La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos mantiene atención y vigilancia, por lo que San Luis Potosí no presenta riesgo de contagios a las personas

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), mantiene un sistema de vigilancia activa en los puntos de control atendidos por la Dirección de Sanidad Animal, en coordinación con la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), como la influenza y la gripe aviar, por lo que la Entidad no presenta riesgo de contagio a las personas.

La Titular de la Sedarh, Marcela Quevedo Patiño, explicó que, por instrucciones del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo Cardona, la Dirección de Sanidad Animal al mando del investigador César Lamas Vega, realiza vigilancia en coordinación con diversas oficinas e instituciones nacionales e internacionales, la Asociación Ganadera de San Luis Potosí, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal y otras.

Expuso que resultado de este trabajo actualmente no hay casos de influenza H5N2, conocida como gripe aviar, y aunque San Luis Potosí tuvo un brote aislado de New Castle e gripe aviar en Cedral y Salinas de Hidalgo, en gallos de pelea en el primer trimestre del año, hubo un control inmediato y cerco sanitario hasta erradicar el riesgo, por lo que sigue la vigilancia en los puntos de control carretero y estaciones de revisión, sin detectar riesgos.

Lamas Vega aclaró que el huevo y carne de aves para consumo en San Luis Potosí están libres de riesgo, según los expertos técnicos del ramo, y expuso que seguirán en vigilancia permanente para reducir las posibilidades de un brote en el Estado.

