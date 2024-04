LLAMAN A PRODUCTORES AGRÍCOLAS A NO REALIZAR QUEMAS

• Para evitar incendios forestales y proteger el medio ambiente, se llama a evitar el uso de fuego en ciclos agrícolas

El Poder Ejecutivo del Estado, llama a las y los productores agrícolas a no usar el fuego como herramienta de trabajo en el campo y en caso de ser necesario hacerlo de manera controlada en un horario nocturno, de acuerdo con indicaciones del Comité Estatal de Manejo del Fuego.

Luego de que se hayan registrado incendios forestales, principalmente en la región Huasteca, en cuyas labores participaron hasta 300 brigadistas e incluso se contrató una aeronave para sofocar el fuego, se hizo un llamado a las y los productores para que realicen sus ciclos agrícolas con mayor control y de ser posible no realizar la quema a fin de proteger el medio ambiente.

Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

