INICIAN CAMPAÑA GRATUITA DE VACUNACIÓN

• Del primero de abril al 31 de mayo, la Secretaría de Salud realiza la campaña de recuperación de esquemas de vacunación, enfocada en la prevención de sarampión, rubéola y poliomielitis

El Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, a través de los Servicios de Salud, inició este lunes la campaña gratuita de vacunación, que estará vigente hasta el 31 de mayo del 2024 en los centros de salud de las cuatro regiones del Estado, enfocada en la prevención de sarampión, rubéola y poliomielitis.

Se aplicarán vacunas de esquema básico, conforme a lo que marca la Cartilla Nacional de Salud, para completar esquemas contra el sarampión, para niñas y niños de uno a nueve años que no hayan recibido previamente ninguna dosis; hexavalente contra poliomielitis en niñas y niños menores de cinco años que les falte alguna dosis del biológico. Además de vacunas BCG, contra tétanos, rotavirus, neumococo, hepatitis, VPH y contra coronavirus.

Aunque en la Entidad no se ha registrado ningún caso de sarampión, se llama a padres, madres y personas cuidadoras a mantener el esquema completo de vacunación de las y los menores, debido a que actualmente hay un caso de sarampión detectado en México.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

