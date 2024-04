AVANZA PROCESO PARA MUNICIPALIZACIÓN DE VILLA DE POZOS

• El Poder Ejecutivo del Estado obtuvo el sobreseimiento de un juicio de amparo, donde no se acredita una afectación real o directa

En total respeto a la autonomía entre Poderes, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), se mantiene al pendiente de las resoluciones judiciales que se emitan respecto al proceso para declarar la municipalización de Villa de Pozos, tras obtener una resolución de sobreseimiento por parte del Juzgado Sexto de Distrito.

Tramitado por un ciudadano, el juicio de amparo se resolvió de forma favorable al demostrarse que el acto reclamado no le afecta de forma real, actual, personal o directa, ni representa una situación diferenciada del resto de la población y carecía de interés legítimo para promover dicho recurso, dio a conocer la dependencia.

Para acreditar una afectación directa o indirecta debería demostrarse a la autoridad judicial que su condición particular era distinta al resto de las y los pobladores, lo que no sucedió por lo que se dictaminó el fallo y de acuerdo con el proceso están por desahogarse otros dos juicios en motivos similares, pero promovidos por otros particulares.

El Ejecutivo del Estado mantendrá la línea de respeto hacia las decisiones del Poder Judicial y una vez que queden firmes esas decisiones, podrá concluirse la declaratoria de municipalización de la demarcación de Villa de Pozos, y convertirla en el municipio número 59.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

Share this: Twitter

Facebook