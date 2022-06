Gobierno de la Capital trabajará para convertirse en una ciudad verdaderamente inclusiva

Se realizará un diagnóstico, para reconocer qué áreas necesitan ser atendidas

El alcalde, junto con funcionarios e integrantes del Cabildo, participó en un recorrido inclusivo en silla de ruedas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos instruyó al DIF Municipal que realice un diagnóstico técnico profesional y un proyecto que indique qué trabajos son necesarios para que San Luis Potosí se convierta en una ciudad verdaderamente inclusiva.

La tarde del jueves, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, participó en un recorrido inclusivo en silla de ruedas por el Centro Histórico de la Capital, organizado por el DIF Municipal, para identificar aquellos puntos de la ciudad que tienen una carencia en accesibilidad para personas con discapacidad.

“Lo tengo que reconocer como autoridad, como responsable de este Ayuntamiento: tenemos una deficiencia histórica en materia de inclusión y hoy tras realizar este recorrido quizás apenas estemos haciendo conciencia de ello”, señaló el presidente municipal.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, dijo que contar con una ciudad accesible no debería ser solo un objetivo sino parte integral de la vida diaria de San Luis Potosí.

“Hoy estamos aquí para hacer lo mejor para aquellos que tienen debilidad visual o ceguera, por quienes no escuchan, por quienes tienen discapacidad motriz, intelectual o algún problema que les impida desenvolverse con mayor facilidad en la ciudad”.

El recorrido, en el que participaron funcionarios municipales e integrantes del Cabildo, comenzó en la Plaza de Fundadores y siguió por la avenida Carranza, Palacio de Gobierno, Plaza de Armas, Manuel J. Othón, Morelos, Iturbide, Plaza del Carmen, con ingreso por la calle Mariano Escobedo y concluyó frente a las escalinatas del Teatro de la Paz.

“Si no nos sentamos en una silla y nos topamos con un poste de luz en medio de la banqueta, si no descubrimos que no podemos subir a la Plaza de Armas porque la rampa está muy inclinada o porque hay un vehículo tapando la banqueta, si no vemos eso sentados aquí, no hay manera de hacer conciencia”, explicó el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos.

El alcalde de San Luis Potosí se comprometió a que el diagnóstico que le sea entregado por el DIF será leído en el mismo sitio en el que concluyó el recorrido.

