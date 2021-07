Diputado aseguró que las autoridades están coludidas con la delincuencia

-Resaltó que se le tendrá que dar la oportunidad al nuevo gobierno, de que empiece a caminar en ese sentido

Mario Lárraga Delgado, diputado del Congreso de San Luis Potosí señaló que las autoridades están coludidas con la delincuencia, luego del incremento de hechos delictivos en el estado.

“Yo pienso que están coludidos, porque por indolencia, simplemente no se actúa, pero cuando se reciben costalitos de dinero menos, aquí por indolencia el empuje de la población podría hacer que se hiciera algo, porque se ha denunciado hasta el cansancio, la gente ha exigido justicia, sin embargo, no se ha podido lograr mover el brazo de la justicia en este estado”.

Sentenció que hay crímenes por doquier, desde homicidios, hasta robos a casa-habitación, robos de vehículos, sin que se castigue a los delincuentes.

“En lo particular hicimos la denuncia hace ya un año de un comando de delincuentes que entró a la casa de ustedes y a la fecha no hay algo que se haya hecho, (…) podrían agarrar delincuentes, no se ocupa mucho estudio, la gente sabe en cada lugar quienes son, a que se dedican, donde viven, etcétera, los conocen perfectamente, pero las autoridades brillan por su ausencia”.

Destacó que se le tendrá que dar la oportunidad al nuevo gobierno, de que empiece a caminar en ese sentido para ahora sí lograr resultados.

“La población en todos los lugares está exigiendo justicia, y está tiene que ser, como lo dice la misma ley, pronta y expedita. Ya basta de tanto asesinato impune, de tanto delito que queda nada más en las páginas de los medios de comunicación”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...