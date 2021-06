Destapan cloaca en los Parques Tangamanga

. Denuncian presunta alteración de documentos del SAT

. Revelan falsificación de documentos y facturas

. Señalan alteraciones a cuentas bancarias y de proveedores

. Traicionaron la confianza de Don Toño Esper

En lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la administración carrerista que en tres meses concluye su encargo, en los Parque Tangamanga comenzó a destaparse la cloaca tras las denuncias presentadas por actos de corrupción presuntamente cometidos por empleados de una institución que tanto han presumido ser orgullo nacional.

Desde enero de este año, la Contraloría General del Estado, a cargo del CP Oscar Alarcón Guerrero, tiene entre sus pendientes el desahogar la denuncia presentada en contra de personal del Parque Tangamanga, a quienes se les señala de haber cometido una serie de irregularidades que podrían configurar varios delitos que se castigan no solo con sanciones administrativas, sino con cárcel.

Según documentos que obran en poder de este medio, varios empleados que traicionaron la confianza del director Antonio Esper Bujaidar, se dieron a la tarea, durante varios años, de alterar documentación del Sistema de Administración Tributaria SAT, de alterar facturas, cuentas bancarias del Parque y de sus proveedores en detrimento de las finanzas de la institución., observándose, tan solo en el período revisado, afectaciones a la institución que rebasan varios millones de pesos.

Entre los empleados señalados y sujetos a investigación, primeramente, por la Contraloría General del Estado, y seguramente después por la Fiscalía General del Estado, una vez que se de parte a esta instancia de los probables delitos cometidos, se encuentran el ex director administrativo Marco Sergio Arévalo, Sofía Espinoza Álvarez, su hija Viridiana Sánchez Espinoza, Isabel Piña Ibarra, Juan José Lagunillas Rangel y Bernardo Ulises Martínez.

La denuncia de referencia fue presentada ante la Contraloría General del Estado desde enero del presente año, pero extrañamente no ha dado el curso debido ante la Fiscalía. Se menciona que probablemente ´´se puso a reposar ´´ porque del tema estaba enterado desde hace tiempo el ex secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías y el propio gobernador Juan Manuel Carreras López, quienes pudieron haber dado la instrucción de no mover nada como un acto de piedad y amistad con Don Toño.

