Pronto saldrá el peine

Las denuncias presentadas por la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista PVEM en contra del gobierno que encabeza Juan Manuel Carreras López, por el presunto financiamiento para desplegar campañas negras, todavía vigentes en contra del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, no son asunto menor, es un tema muy grave, delicado y que trae mucha cola.

Tratar de demostrar el flujo de dinero que se ha destinado para este despropósito, así como comprobar quien o quienes han operado para que algunos medios nacionales y locales intentaran confundir a la opinión pública para golpear y denostar a quien todavía ven como adversario o un peligro para sus intereses personales, políticos y económicos, es difícil pero no imposible.

Todo mundo intuye quien o quienes, es tardado comprobar para establecer, por ahora, un juicio de responsabilidades. No obstante, la verdad pronto saldrá a flote. Bastará con observar a través de Transparencia, si es que existe, las cantidades que ha destinado a medios el gobierno del estado, para darse cuenta del tamaño del compromiso que guardan.

Pero bueno, ese es tema aparte y en su momento se revisará. Aquí lo importante es, como fue que presuntamente se dispuso del dinero público DE cantidades millonarias a medios locales y nacionales para golpear la figura, primeramente, del candidato Ricardo Gallardo y ahora gobernador electo.

Entiendo que el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, solo pudo haber recibido órdenes y aflojo el billete. Otros recursos seguramente fluyeron de aportaciones por fuera, de figuras y grupos interesados en financiar la guerra sucia y sostener la candidatura de Octavio Pedroza.

El gobierno del estado tiene en su estructura o en su organigrama a la Coordinación de Comunicación Social a cargo ahora del maestro emérito Raúl Camacho Muñoz. El cuñado incómodo del defenestrado gobernador por 13 días Fausto Zapata Loredo que fue desterrado de San Luis Potosí por el navismo y otras fuerzas políticas ahora hermanadas del gobierno del estado.

A propósito, ´´Algunos le dicen a Camacho no el maestro emérito sino el ya merito´´. En teoría, esa área y su Coordinador, en este caso Raúl Camacho, es el encargado de cuidar la figura del gobernador, algo que yo pondría en duda. Camacho es el responsable de decidir, orientar o reorientar las estrategias de comunicación política y de comunicación social pero también de su relación con medios locales y nacionales.

Si Camacho no fue el puente para aflojar el billete grande a medios de comunicación, pues que tonto que otros hayan llenado el vacío. De que Raúl tiene el contacto con columnistas y reporteros de medios nacionales, los tiene. De que haya intervenido y ser el autor material para desplazar la guerra sucia en contra de Gallardo, tampoco se duda, salvo prueba en contrario.

Algunos de sus amigos muy cercanos y a los que en parte les debe su reivindicación económica cuando andaba jodido así lo piensan. Si hubo otros operadores que instrumentaron las campañas negras, y de los cuales muy pronto se sabrán sus nombres, pues entonces Camacho fue doblemente chicuelo porque a nadie más que a él le endilgarán las aportaciones generosas que se repartieron para que madrearan a Gallardo.

Aquí no valen los pretextos. El propio Canal 9 que es del gobierno del estado, se prestó varias veces para que madrearan a Gallardo. Ni modo que Camacho no supiera o no tuviera control sobre la línea editorial de los programas que ahí se transmiten. Si lo tuvo, fue muy evidente su consentimiento y si no, pues fue triplemente necio, – en fin, la verdad o la podredumbre denunciada por un partido político no tardará en brotar. …

Hasta pronto

