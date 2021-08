Da IMSS San Luis Potosí banderazo de salida de 19 nuevas ambulancias

La titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, doctora Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, realizó el banderazo de salida del nuevo parque vehicular conformado por 19 ambulancias, las cuales darán servicio en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) y en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

De esta manera, se distribuyeron dos ambulancias para los Hospitales Generales de Subzona No. 9, en Rioverde, y No. 4, en El Naranjo. Por su parte, se enviaron tres ambulancias a cada uno de los siguientes nosocomios: HGZ No. 6, en Ciudad Valles, y HGZ No. 50, 1 y 2 de la capital potosina.

Asimismo, se envió una nueva unidad de ambulancia a las UMF en Matehuala, Rascón, Tamasopo, Tamuín y La Hincada.

Al respecto, la doctora Garrido Rojano señaló que el IMSS avanza en la renovación de su parque vehicular para brindar mejores servicios en el traslado de pacientes como parte de su atención médica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...