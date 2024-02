SE REQUIERE UNA MAYOR VINCULACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y LAS EMPRESAS: DIP. JOSÉ ANTONIO LORCA VALLE

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SE HA QUEDADO REZAGADA POR MUCHOS AÑOS, HAY MUCHAS CARRERAS QUE SE ESTÁN IMPARTIENDO Y ESTÁN SOBRE SATURADAS

Se requiere una mayor vinculación entre las instituciones de educación media superior y las empresas, lo que permitirá contar con profesionistas mejores calificados y mejores salarios, consideró el diputado José Antonio Lorca Valle, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado.

“La Universidad Autónoma se ha quedado rezagada por muchos años, hay muchas carreras que se están impartiendo y están sobre saturadas en el mercado y hay otras que ni siquiera se ofrecen, pero que se necesitan en la industria, que han sido demandadas, ha habido talleres, cursos, foros y ha habido el requerimiento de la sociedad a la Universidad”.

Indicó que se debe establecer una mayor vinculación entre las instituciones de educación superior y las industrias para promocionar carreras que tengan un buen mercado de trabajo tanto a nivel nacional como internacional.

“Creo que se tiene que voltear a ver a la industria y la gente que está buscando carreras innovadoras y donde ya si tu lees cualquier revista internacional de carreras bien pagadas, ya no viene derecho, ya no viene administración, ya vienen carreras nuevas ligadas a la industria y la innovación, al futuro y es la parte que no veo en la Autónoma en sus planes de estudio”.

Destacó que San Luis Potosí tiene condiciones geográficas inmejorables para el desarrollo de la actividad industrial, tanto para la instalación de grandes industrias, como para el desarrollo de micro y pequeñas empresas de proveeduría, donde se requerirá de profesionistas y de mano de obra calificada.

