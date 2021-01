Necesario fortalecer las medidas de vigilancia pata evitar proliferación de tiraderos clandestinos

LOS TIRADEROS CLANDESTINOS REPRESENTAN UN GRAVE RIESGO DE SALUD PÚBLICA: DIP. BEATRIZ BENAVENTE RODRÍGUEZ.

La diputada Beatriz Benavente Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, consideró que las autoridades municipales deben mantener una vigilancia estrecha para evitar la proliferación de tiraderos de basura clandestinos.

Dijo que de acuerdo a datos del propio municipio de San Luis Potosí, se detectaron en los últimos días 8 tiraderos de basura que ya fueron clausurados, donde se deposita todo tipo de residuos urbanos.

Agregó que esto representa un foco de contaminación muy fuerte, por lo que es indispensable que se realicen los seguimientos correspondientes por parte de las autoridades para evitar y en su caso, sancionar a quienes resulten responsables.

Indicó que para una correcta disposición de los residuos sólidos, había información de que se contaba con un terreno que cumplía con las disposiciones necesarias, luego de que el tiradero de Peñasco concluya su vida útil, por lo cual se debe continuar con el trabajo para mantener una correcta disposición de los residuos sólidos urbanos.

“Ya hay incluso un terreno para el nuevo relleno sanitario, no sé en qué situación está en este momento, pero debe contar con ciertas condiciones para que no impacte en los alrededores y el Ayuntamiento de San Luis Potosí no debe permitir que crezcan este tipo de tiraderos clandestinos, porque si no al rato vamos a estar invadidos de basura”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...